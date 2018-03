J&K:आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में अब तक 4 जवान शहीद, नागरिक की भी मौत

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पम्पोर इलाके में हुए आतंकवादी हमले में अब तक सेना का एक कैप्टन, सीआरपीएफ के दो जवान, सेना का एक पैराटू्पर शहीद हो चुके हैं। साथ ही इस हमले में एक स्थानीय नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार बन गया। आतंकवादियों ने पम्पोर इलाके में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था। उसके बाद वो पास के ट्रेनिंग इंस्टीट्यट में घुस गये। सुरक्षाबल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं।

Pampore Encounter UPDATE: One more Paratrooper killed in ongoing encounter with terrorists in Pampore (J&K). Death toll 5

बंधक जैसी स्थिति को टालते हुए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने श्रीनगर शहर के बाहरी हिस्से में स्थित पम्पोर में उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) इमारत में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के राजेंद्र ने कहा कि इमारत से लोगों को बाहर निकालने में हम कामयाब रहे। इमारत से बाहर निकाले गए लोगों में से एक ने दावा किया कि आतंकवादियों ने उनसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। सेना के प्रतिष्ठित 15 कोर का मुख्यालय मुठभेड़ स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना के जवानों को भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों की संख्या तीन से पांच के बीच है। अधिकारियों ने बताया कि ईडीआई परिसर में घुसने के पहले आतंकवादियों ने परिसर के ठीक बाहर सीआरपीएफ के एक काफिले पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि अर्धसैनिक बल के दो जवान शहीद हो गए वहीं 10 अन्य घायल हो गए। घायलों में से एक नागरिक भी है जिसकी स्थिति गंभीर बतायी जाती है। घटनास्थल से रुक रुक कर मुठभेड़ होने की खबर है और सुरक्षाकर्मी मुठभेड़ स्थान को अपने घेरे में ले रहे हैं। वहां रोशनी की व्यवस्था की जा रही है ताकि आतंकवादियों को भागने से रोका जा सके।

#Visual of Army Captain Pawan Kumar who lost his life in an ongoing encounter with terrorists in J&K’s #Pampore pic.twitter.com/xeWGHYzlc9

