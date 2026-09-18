Pakistan Warship INS Kolkata: पश्चिमी अरब सागर में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस हुनैन के बीच हुई टक्कर के मामले में भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के रवैये को गैर-पेशेवर, अमानक और उकसावे वाला करार दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत द्वारा दर्ज कराए गए कड़े विरोध पर पाकिस्तान का जवाब उसकी पुरानी टालमटोल की नीति को दर्शाता है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए सभी बेबुनियाद आरोपों और आक्षेपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

क्या बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता?

रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जब यह घटना घटी, तब भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में अपनी नियमित तैनाती पर था। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस हुनैन ने समुद्र में बेहद गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया, जिससे दोनों जहाजों में टक्कर हो गई।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएनएस हुनैन ने आईएनएस कोलकाता को बेहद खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की थी। यह समुद्र में जहाजों के सुरक्षित संचालन के नियमों का सीधा उल्लंघन था और इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था।

द्विपक्षीय समझौते का स्पष्ट उल्लंघन

रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की इस हरकत को द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जहाज की यह लापरवाही अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों और टुकड़ियों की आवाजाही के अग्रिम नोटिस पर हुए समझौते का खुला उल्लंघन है।

प्रवक्ता ने 1991 के समझौते का उल्लेख करते हुए कहा: “द्विपक्षीय समझौते का अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट रूप से तय करता है कि समुद्र में दोनों देशों की नौसैनिक इकाइयों को एक-दूसरे से कम से कम तीन समुद्री मील (Nautical Miles) की दूरी बनाकर रखनी चाहिए।”

अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों की भी उड़ाईं धज्जियां

भारत ने यह भी रेखांकित किया कि पाकिस्तानी जहाज ने केवल 1991 के द्विपक्षीय समझौते को ही नहीं तोड़ा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों की भी पूरी तरह अनदेखी की। पीएनएस हुनैन का यह व्यवहार समुद्र में टक्कर रोकने के अंतरराष्ट्रीय नियमों (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) का साफ उल्लंघन था।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकतों से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा होता है। पाकिस्तान को अपनी नौसैनिक इकाइयों को नियंत्रित करने और उन्हें नियमों का पालन कराने की सख्त जरूरत है।

पाकिस्तान को फिर दी गई सख्त हिदायत

भारत ने इस घटना के बाद पाकिस्तानी पक्ष को एक बार फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना की सभी इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा: “पाकिस्तानी पक्ष को एक बार फिर सलाह दी गई है कि वे दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करें और समुद्र में अपनी सैन्य गतिविधियों के दौरान पूरी सावधानी और जिम्मेदारी का परिचय दें।”

आईएनएस कोलकाता पूरी तरह सुरक्षित

इस घटना के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने देश को आश्वस्त किया। मंत्रालय ने बताया कि इस टक्कर के बावजूद भारतीय युद्धपोत को कोई बड़ा या गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है।

रणधीर जायसवाल ने अंत में पुष्टि की कि आईएनएस कोलकाता पूरी तरह से सुरक्षित है और उसने अपना काम जारी रखा है। भारतीय युद्धपोत अभी भी अरब सागर में अपनी तय तैनाती पर मुस्तैद है और अपनी परिचालन जिम्मेदारियों को पूरी मुस्तैदी से निभा रहा है।

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