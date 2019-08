पाकिस्तानी ट्रोल को अदनान सामी ने दिया करारा जवाब, कश्मीर पर कही यह बात

Adnan Shami, Article 370: भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में वहां के ट्रोलेर्स सोश्ल मीडिया पर भारतीय सेलेब्रिटीस को ट्रोल कर रहे हैं। 15 अगस्त को पाकिस्तानी मूल के भारतीय सिंगर अदनान सामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैसे तो अदनान ने जब से भारत की नागरिकता ली है पाकिस्तानी उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्हें कश्मीर को लेकर ट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन अदनान ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई।

एक पाकिस्तानी यूजर ने अदनान को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। ट्विटर पर उस शख्स ने लिखा- ”अदनान सामी अगर तुम में हिम्मत है तो कश्मीर के मामले पर ट्वीट कर के दिखाओ। फिर देखो तेरा ये इंडिया तेरा क्या हाल करता है।” इसपर अदनान सामी ने करारा जवाब देते हुए लिखा “क्यों नहीं… कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन चीजों में आओनी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी है ही नहीं।” इतना ही नहीं इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने उनके पिता पर निशाना साधा। मोहम्मद शफीक नाम के इस यूजर ने पूछा “तुम्हारे पिता का जन्म कहा हुआ था और उनकी मौत कहा हुई थी?”

Sure…Kashmir is an integral part of India. Don’t poke your nose in things that do NOT belong to you! https://t.co/SPoTZPElka

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 15, 2019