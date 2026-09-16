भारत ने मंगलवार (15 सितंबर) को एक पाकिस्तानी जहाज के भारतीय नौसेना के जहाज से टकराने के बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को (हाई कमिश्नर की अनुपस्थिति में शीर्ष राजनयिक) “अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण” को लेकर तलब किया।

भारत ने कहा कि पाकिस्तानी जहाज का आचरण सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की पूर्व सूचना से संबंधित भारत-पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन है। पाकिस्तानी जहाज ने क्या किया, यह समझौता क्या है और इसे क्यों किया गया था? आइए हम आपको समझाते हैं।

समुद्र में क्या हुआ?

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान नौसेना का जहाज (PNS) हुनैन अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तेज गति से भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत के पास पहुंचा और असुरक्षित तरीके से अपनी दिशा बदली। इसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों के बीच मामूली टक्कर हो गई।

यह घटना ओमान की खाड़ी से लगभग 120 नॉटिकल मील की दूरी पर हुई। (1 नॉटिकल मील = 1.852 किलोमीटर)

समुद्र के कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत किसी देश का क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र उसके तट से 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है।

हालांकि, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone यानी EEZ) 200 नॉटिकल मील तक फैला है। इस क्षेत्र में भारत को समुद्र की तलहटी में मौजूद संसाधनों की खोज करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय युद्धपोत उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी अभियान पर था। टक्कर में पाकिस्तानी जहाज PNS Hunain क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि भारतीय नौसेना के जहाज को किसी नुकसान की सूचना नहीं है। भारतीय युद्धपोत इसके बाद भी अपना मिशन जारी रखता रहा।

इस घटना ने समुद्र में भारतीय और पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों के बीच हुई पिछली ऐसी घटना की याद दिला दी। 16 जून 2011 को अदन की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसैनिक युद्धपोत PNS Babur, भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS Godavari के बेहद करीब से गुजरा था। इस दौरान भारतीय युद्धपोत के हेलीकॉप्टर सेफ्टी नेट को मामूली नुकसान पहुंचा था।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 का सैन्य समझौता क्या है?

समझौते के अनुसार, भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए यह समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे को सैन्य अभ्यास या सैनिकों की आवाजाही के बारे में पहले से सूचना दे सकें। इसका उद्देश्य था कि दूसरे पक्ष के इरादों को गलत समझने के कारण पैदा होने वाली किसी भी संकटपूर्ण स्थिति को रोका जा सके।

इसमें दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत दोनों देशों को एक-दूसरे के क्षेत्र के नजदीक बड़े सैन्य अभ्यास करने से बचना चाहिए। अगर ऐसा अभ्यास करना जरूरी हो, तो उसके लिए तय नियमों का पालन करना होगा और दूसरे देश को इसकी जानकारी देनी होगी।

नौसेना के मामले में बड़े सैन्य अभ्यास की परिभाषा ऐसे अभ्यास के रूप में की गई है, जिसमें डिस्ट्रॉयर/फ्रिगेट श्रेणी या उससे बड़े आकार के छह या उससे अधिक जहाज एक साथ अभ्यास कर रहे हों और दूसरे देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रवेश कर रहे हों।

अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है?

सरकार ने जिस अनुच्छेद 10 का खास तौर पर जिक्र किया है, उसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालन के दौरान दोनों देशों के नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां एक-दूसरे से 3 समुद्री मील (NM) से कम दूरी पर नहीं आएंगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

भारत का कहना है कि 15 सितंबर की घटना में इसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया।

विमानों के लिए भी समझौते में नियम तय किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लड़ाकू विमान, बॉम्बर, टोही विमान, जेट मिलिट्री ट्रेनर और हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र से 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान नहीं भरेंगे। इसमें एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन (ADIZ) भी शामिल हैं। हालांकि, भारत की ओर से जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और सूरतगढ़ तथा पाकिस्तान की ओर से पसरूर, लाहौर, वेहारी और रहीम यार खान एयरबेस से ऐसे विमान संचालित होने की स्थिति में यह दूरी 5 किलोमीटर रखी गई है।

यह समझौता क्यों किया गया?

पिछले दशक के उस भीषण युद्ध के बाद जिसमें भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हरा दिया था, 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए कुछ कदम उठाए गए। बहुत संक्षेप में कहें तो इसके पीछे कई कारण थे। इनमें सबसे प्रमुख था दोनों देशों में परमाणु हथियार बनाने की बढ़ती गतिविधियां, जिससे युद्ध की संभावित कीमत और खतरा काफी बढ़ गया था। इसके अलावा, दिसंबर 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण ने भी स्थिति को प्रभावित किया। इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान की भारत से लगी पूर्वी सीमा पर किसी तरह के तनाव या अशांति से बचना चाहते थे।

इस तरह, 10 मार्च 1983 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ। इसके बाद 31 दिसंबर 1988 को दो और समझौतों को अंतिम रूप दिया गया- भारत-पाकिस्तान सांस्कृतिक सहयोग समझौता और भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं पर हमले पर रोक संबंधी समझौता।

1991 का समझौता एक खास घटना के बाद अस्तित्व में आया। जनवरी 1987 में भारत ने पंजाब और राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास “ब्रासटैक्स IV (Brass Tacks IV)” नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। इस विशाल सैन्य अभ्यास को लेकर पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। इसी पृष्ठभूमि में बाद में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की पूर्व सूचना देने से संबंधित नियमों पर सहमति बनी।

यह 1986 की गर्मियों में शुरू हुए चार सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला का अंतिम चरण था। इसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की तरह दो विरोधी कोर-स्तरीय सैन्य बलों को शामिल किया गया था। भारतीय सेना की दो आर्मर्ड डिवीजन और एक मैकेनाइज्ड डिवीजन भी इस अभ्यास का हिस्सा थीं। इस सैन्य अभ्यास के साथ-साथ भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी समानांतर सैन्य अभ्यास किए।

6 मार्च 1987 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अभ्यास के लिए करीब 1.5 लाख सैनिकों को तैनात किया गया था।

रिपोर्ट में एक पश्चिमी राजनयिक के हवाले से कहा गया था, “यह कोई तीसरी दुनिया की सेना नहीं है… यह एक आधुनिक सेना है, जो किसी भी मिशन को पूरी तरह से अंजाम देने में सक्षम है और चीनी, कोरियाई या फ्रांसीसी सेनाओं जितनी ही सक्षम है।”

इस सैन्य अभ्यास के पैमाने ने पाकिस्तान में चिंता पैदा कर दी थी।

इसलिए 1991 के समझौते में ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जिससे सैन्य गतिविधियों को लेकर बनी अनिश्चितता को कम किया जा सके। किसी सैन्य अभ्यास के आकार और प्रकृति के आधार पर भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे को पहले से सूचना देना जरूरी था। कुछ हवाई और नौसैनिक अभ्यासों के लिए 15 दिन पहले, जबकि कोर-स्तरीय सैन्य अभ्यासों के लिए 60 दिन और सेना के स्तर के अभ्यासों के लिए 90 दिन पहले सूचना देनी होती थी। समझौते के तहत दोनों देशों को यह अधिकार भी दिया गया कि वे किसी सैन्य अभ्यास के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकें। इसमें सैनिकों की तैनाती, अभ्यास की दिशा और उसका क्षेत्र तथा अभ्यास की अवधि जैसी जानकारियां शामिल थीं।

इसी दिन, यानी 6 अप्रैल 1991 को एक अन्य संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका नाम था भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम तथा सैन्य विमानों को एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने और वहां उतरने की अनुमति देने संबंधी समझौता।

नौसैनिक जहाज से टक्कर पर भारत सख्त, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब, कहा- ‘गैर-पेशेवर’ रवैया

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है। इस दौरान भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट्स के ‘गैर-पेशेवर’ रवैये पर कड़ा विरोध जताया। मंगलवार शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई थी। यह घटना तब हुई जब पाकिस्तानी जहाज तेजी से भारतीय जहाज के पास आया। पढ़ें पूरी खबर।

