Jammu and Kashmir Pulwama’s Awantipora Terror Attack Updates: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी से काफिले की एक गाड़ी में टक्कर मार दी गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। करीब एक महीने पहले हुए इस आतंकी हमले को पाकिस्तानी सीनेटर मुसाहिद हुसैन सैयद ने ‘पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पल कहा’। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद पिछले 20 वर्षों में पुलवामा अटैक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पल रहा। बता दें कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के सदस्य हुसैन ने यह बात इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद (आईएसएसआई) द्वारा आयोजित थिंक टैंक की बैठक कही। वे यहां पाकिस्तान-चीन इंस्टीट्यूट और सीनेट के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। हुसैन ने आईएसएसआई में कहा, “पुलवामा में फरवरी में जो हुआ, मेरे विचार से यह 1998 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन पल था।” उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच आमने-सामने की लड़ाई तथा ‘डिप्लोमेटिक जीत’ के लिए देश (पाक) में एकजुटता की सराहना की। हुसैन ने कहा, “सभी लोग एक साथ थे। हमने सही समय पर सही तरीके से सही निर्णय लिया। तब हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अपने लोगों का साथ मिला।”

#BigExpose “Pulwama (attack) was Pakistan’s finest hour after Nuclear-Test in Last 20 Yrs.”- Pakistani Think Tank Senator @Mushahid exposing Pakistan’s involvement in Pulwama and rejoicing the moment. He is Chairman PCI and Senate Foreign Affairs Committee, at @ISSIslamabad. pic.twitter.com/wYOxXDaDQl

— Jammu-Kashmir Now (@JammuKashmirNow) 14 March 2019