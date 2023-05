पाकिस्तानी विमान ने दो बार की इंडियन एयरस्पेस में एंट्री, 10 मिनट में तय किए 120 KM, फिर चला गया मुल्तान

Lahore Airport पर भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान का एक विमान लैंड नहीं कर सका। इस दौरान वह भारतीय क्षेत्र में आ गया।

10 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में रहा पाकिस्तानी विमान (Twitter/Official_PIA)

Pakistan International Airlines: रविवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान (PIA Flight) भारतीय एयरस्पेस में करीब 10 मिनट तक उड़ता रहा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि PIA का विमान लाहौर में खराब मौसम व भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर लैंड करने में विफल रहा। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, PIA की फ्लाइट संख्या PK248 4 मई को शाम 8 बजे मस्कट से लाहौर लौट रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर में भारी बारिश की वजह से फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट ने विमान को लाहौर के अल्लमा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना की कोशिश की लेकिन बारिश की वजह से बोइंग 777 एयरक्रॉफ्ट अनस्टेबल हो गया और लैंड न कर सका। द न्यूज की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देश पर पायलट ने गो-अराउंड अप्रोच शुरू की, इस दौरान भारी बारिश और कम ऊंचाई की वजह से वह रास्ता भटक गया। Also Read जब रूस ने अपने ही शहर में गिरा दिया बम! एक्सपर्ट मान रहे करीब 500 किलो रहा होगा वजन 13,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे PIA विमान ने 292 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर भारतीय एयरस्पेस में बधाना पुलिस स्टेशन एरिया के जरिए एंट्री की। भारतीय पंजाब के तरण साहिब और रसूलपुर शहर में 40 किलोमीटर हवा में तय करने के बाद PIA विमान नौशेरा पन्नुआं के रास्ते वापस लौटा। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय एयरस्पेस में उड़ते समय विमान के कैप्टन फ्लाइट को 20 हजार फीट की ऊंचाई पर ले गए। यह विमान 7 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में उड़ता रहा। इसके बाद उड़ान ने भारतीय पंजाब में झगियां नूर मुहम्मद के गांव के पास से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया। इसके बाद PIA फ्लाइट ने पाकिस्तानी पंजाब के कसूर जिले के डोना मब्बोकी, चांट, धूपसारी कसूर और घाटी कलंजर के गांवों के जरिए से भारतीय हवाई क्षेत्र में फिर से एंट्री की। तीन मिनट बाद PIA फ्लाइट फिर से पाकिस्तानी क्षेत्र में वापस लौट गई। इस बार PIA विमान भारतीय पंजाब की तरफ लाखा सिंहवाला हिथर गांव के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में एंट्री के दौरान प्लेन 23 हजार फीट की ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड 320 किमी प्रति घंटा थी। पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंट्री के बाद विमान मुल्तान की तरफ चल गया। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्लेन में भारतीय एयर स्पेस में 10 मिनट के अंदर 120 किमी का सफर तय किया।

