कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मजाक बन रहा है। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाली डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एंकर से लेकर शो में शामिल मेहमान तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। शो की एंकर कहती है, ”राहुल गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, भारत से कोई तकाबुल नहीं।” इस पर शो के मेहमान राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक मेहमान राहुल गांधी के लिए बच्चा समेत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ हंसी-ठिठोली करता दिखाई देता है। शो में शामिल एक और मेहमान पहले वाले मेहमान के सुर से सुर मिलाते हुए कहता है कि इंडिया पाकिस्तान से छोटा है। दूसरा मेहमान कहता है कि कायदे आजम के लिए उसने (राहुल गांधी ने) बेहूदा बात की है, जैसे एक हारा हुआ आदमी करता है, वैसे की है। मेहमान ने राहुल गांधी को अदाकारी करने वाला बताया और कहा कि कांग्रेस नेता अपनी दादी इंदिरा गांधी की नकल करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।

मेहमान बोला कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है सिवाय जिन्ना को डिसकस करने के, मैं तो जिन्ना को पांच सेकेंड भी डिसकस नहीं कर सकता, बल्कि एक सेकेंड भी अपनी चर्चा का हिस्सा नहीं बना सकता। इस पर पहले वाला मेहमान अजीबो-गरीब इशारे करते हुए और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए हदें पार करने लगा। दोनों मेहमान ठहाके लगाने लगे। यह वीडियो @MockingSkills नाम के हैंडल से गुरुवार (30 अगस्त) की सुबह 9.33 बजे ट्वीट किया गया, जिसे शाम के 6 बजे तक करीब साढ़े पांच हजार बार देखा जा चुका था। वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं में भी राहुल गांधी का मजाक बनता देखा गया है।

बता दें कि राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार के वादों और कामों को लेकर हमलावर हैं। राहुल ने गुरुवार (30 अगस्त) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर नोटबंदी और और राफेल विमान समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि साबित हो गया कि नोटबंदी एक घोटाला थी। राहुल गांधी ने कालेधन, आतंकवाद और नकली करेंसी पर लगाम वाले मुद्दों को उठाया। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी ने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया था।

