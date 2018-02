पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार

पाकिस्‍तान से आए हिंदुओं के जत्‍थे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्‍हें पांच दिन का ही वीजा दिया गया है। इस दौरान वे सिर्फ अमृतसर ही जा सकेंगे। उन्‍होंने पीएम मोदी से वीजा अवधि को 15-20 दिनों तक के लिए बढ़ाने की गुहार लगाई है, ताकि अन्‍य धार्मिक स्‍थलों पर जाकर पूजा-अर्चना कर सकें। दरअसल, पाकिस्‍तान के कराची शहर से 142 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्‍था भारत के दौरे पर आया है। इन्‍हीं में से एक चंपा बाई ने कहा, ‘भारत आने का उद्देश्‍य तीर्थयात्रा करना है। मैं हरिद्वार और वृंदावन भी जाना चाहती हूं। हमलोग अपने-अपने मृत माता-पिता के लिए धार्मिक अनुष्‍ठान भी करना चाहते हैं। इसलिए हमलोगों ने अपने साथ अस्थि-कलश भी लाए हैं, जिन्‍हें हम गंगा में प्रवाहित करना चाहते हैं। हमें उम्‍मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीजा अवधि को 15-20 दिनों के लिए बढ़ा देंगे।’ चंपा के साथ आए हिंदू समुदाय के अन्‍य लोगों ने भी ऐसी ही इच्‍छा जताई है। चंपा ने कहा क‍ि उन्‍हें सिर्फ अमृतसर की यात्रा करने के लिए पांच दिन का वीजा दिया गया है। मालूम हो कि मुस्लिम बहुल पाकिस्‍तान में हिंदू अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के तहत आते हैं। भारत समय-समय पर पाकिस्‍तानी हिंदुओं को तीर्थयात्रा के लिए वीजा देता रहता है।

Group of 142 Hindu pilgrims visiting India from Pakistan's Karachi demand extension in visa, say 'We had 5 days visa for only visiting city of Amritsar and we want it to be extended for 15-20 days and also for going beyond Amritsar' pic.twitter.com/yK9A3sjVfs

Motive of coming to India was 'Teerth Yatra', I want to visit Haridwar and Vrindavan. We want to do ritual ceremonies for our dead parents, also we have the 'Asthi Kalash' which we want to immerse in Ganga.We hope PM Modi would extend visa for 15-20 days :Champa Bai from Karachi pic.twitter.com/8YIhxqV6sj

