जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले में लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) पार करके भारतीय सीमा में एक पाकिस्तानी ड्रोन घुसने की कोशिश में था। हालांकि इसे देखते ही सेना के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी ऐसी घटना है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन कुछ देर के लिए दिगवार इलाके में मंडराता रहा और फिर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में लौट गया।

भारतीय एयरस्पेस में घुसने की कोशिश में था ड्रोन

एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों ने सुबह करीब 6:10 बजे दुश्मन के ड्रोन को देखा और उसे गिराने की कोशिश में एक दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की। अधिकारियों के मुताबिक, क्वाडकॉप्टर ने सुबह 5:45 से 6:00 बजे के बीच भारतीय एयरस्पेस में घुसने की कोशिश की थी।

2 दिन पहले भी दिखा था ड्रोन

हालांकि ड्रोन फायरिंग से बच गया और तुरंत पीछे हट गया। अधिकारियों ने बताया कि यह पक्का करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया कि कोई हथियार या नशीले पदार्थ एयरड्रॉप तो नहीं किए गए हैं। 27 फरवरी को भी सैनिकों ने इसी इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की थी।

सांबा में भी दिखा ड्रोन

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक महीने पहले भी ड्रोन देखे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सीमा क्षेत्र में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए उस पर फायरिंग की। ड्रोन के दिखाई देते ही पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था।

हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में इस तरह के ड्रोन देखे जाने के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले कठुआ जिले में भी एक ड्रोन की मौजूदगी दर्ज की गई थी। उस दौरान ड्रोन करीब पांच मिनट तक आसमान में नजर आया, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। पढ़ें भाई के घर ACB रेड पर क्या बोले जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री

(यह भी पढ़ें- सेना का 326 दिनों का ऑपरेशन सफल)

भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने सफल ऑपरेशन को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर की है, जहां आतंकियों के नेटवर्क को सुरक्षाबलों ने एक बड़ा झटका दिया है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा किश्तवार जिले में एक मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन सदस्यों को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिनमें सबसे वांछित आतंकवादी सैफुल्लाह भी शामिल था। पढ़ें पूरी खबर