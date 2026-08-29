जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

सैन्य सूत्रों के मुताबिक, ड्रोन को शुक्रवार रात करीब 8:05 बजे पुंछ जिले के बालाकोट इलाके में स्थित बेहरूती गांव के ऊपर मंडराते हुए देखा गया। यह इलाका मेंढर सेक्टर में है और 22 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के ऑपरेशनल क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

ड्रोन मंगलनार-डाब्रोते के इलाके की ओर बढ़ा और फिर पाकिस्तान की सीमा में चला गया। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा की निगरानी कर रहे सेना के जवानों ने सतर्कता बढ़ाते हुए अल सुबह ही तलाशी अभियान शुरू किया।

जवानों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ड्रोन से कोई संदिग्ध सामग्री गिराई गई है या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं।

ऊधमपुर, कठुआ और राजौरी जिलों में भी चलाया अभियान

इसके साथ ही, पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद ऊधमपुर, कठुआ और राजौरी जिलों के वन क्षेत्रों में भी बड़ा तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों के अनुसार, ऊधमपुर-कठुआ वन क्षेत्र के खुबान, नगाइन, खत्रैल, गोडू फलाल, पडेतर, चोर मोट्टू, किया, खेबा, भेड, जोफर और आसपास के इलाकों में अभियान चलाया गया।

हथियारबंद लोगों को देखे जाने की सूचना

राजौरी के गैबास, मिठियानी, मोगला और नरला इलाकों में दो संदिग्ध हथियारबंद लोगों के देखे जाने की सूचना ग्रामीणों से मिलने के बाद अलग से तलाशी अभियान चलाया गया। इन हथियारबंद संदिग्धों को आतंकवादी बताया जा रहा है।

इस महीने की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास भी संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। बॉर्डर वाले इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

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