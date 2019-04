पाक सेना का दावा- भाजपा विधायक ने नकल कर गाना सैन्य बलों को किया समर्पित

पाकिस्तानी सेना ने रविवार (14 अप्रैल) को दावा किया कि भारत के एक विधायक ने उसके एक गाने की नकल कर और उसमें थोड़ा सा बदलाव कर उसे भारतीय सैन्य बलों को सर्मिपत कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने भाजपा के इस विधायक की खिल्ली उड़ाते हुए भारत को यह नसीहत भी दे डाली कि वह सच बोलने में भी पाकिस्तान की नकल करे।

दरअसल, तेलंगाना की गोशामहल विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक ठाकुर राजा सिंह लोध ने ट्वीट किया था, ‘‘मेरा नया गाना, जो श्रीरामनवमी के अवसर पर 14 अप्रैल को दोपहर 11:45 बजे जारी किया जाएगा, हमारे भारतीय सैन्य बलों को सर्मिपत है।’’ बहरहाल, लोध ने जब सोशल मीडिया पर गाने का एक हिस्सा साझा किया तो पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि यह गाना पाकिस्तान दिवस के अवसर पर 23 मार्च को उसकी मीडिया इकाई की ओर से जारी किए गए एक गाने की नकल है और इस गाने को साहिर अली बग्गा ने लिखा है।

My new song which will be released on 14th April at 11:45 AM on the occasion of #SriRamNavami is dedicated to our #IndianArmy forces. pic.twitter.com/Es391cE2PT

— Chowkidar Raja Singh (@TigerRajaSingh) April 12, 2019