पाकिस्तान ने LOC पर की नापाक हरकत तो भारतीय सेना ने मार गिराए पाक के 7 सैनिक, उड़ा दिए टैंक, बंकर

पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर तोड़ने से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने उड़ी और पुंछ सेक्टर में बिना उकसावे के ही गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें तीन नागरिकों की जान चली गई। एक बीएसएफ का जवान भी शहीद हो गया। भारतीय सेना ने इसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बंकर, फ्यूल टैंकर तहसनहस कर डाले। पाकिस्तान की तरफ के 6-7 सैनिक मार गिराए और 10 से 12 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। पाक के 2-3 कमांडो भी ढेर हो गए हैं।

पाकिस्तान ने पिछले एक साल में 4052 बार सीजफायर तोड़ा है। इसमें से 128 बार वह केवल नवंबर में ही एलओसी पर गोलीबारी कर चुका है। अक्टूबर में 394 बार पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी के बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उसके बंकर, फ्यूल डंप और लॉन्चपैड को निशाना बनाकर नेस्तनाबूत कर दिया। पाकिस्तान ने आज कुपवाड़े के केरन सेक्टर, पुंछ और उरी में सीजफायर तोड़ा।

एसडीएम बारामुला ने बताया कि उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई जिसमें तीन नागरिकों की मौत हो गई। वहीं चार लोग घायल हो गए। घायलों को उरी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में तीन सैनिक शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान गोलीबारी की आंड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता था लेकिन भारतीय सुरक्षाबलों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दो जवान उरी सेक्टर में और एक गुरेज में शहीद हो गया।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along the Line of Control in Keran sector of Kupwara, earlier today.

November 13, 2020