कर्नाटक चुनाव पर पाकिस्तान की बीजेपी को हिदायत- हमें मत घसीटो

पाकिस्तान ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कर्नाटक चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को घसीटना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर कहा कि ‘चाहे गुजरात हो या कर्नाटक, भाजपा भारतीय चुनावों में फायदा लेने के लिए पाकिस्तान को बीच में घसीट लेती है।’ बता दें कि हाल ही में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैय्या पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान एक जैसा सोचते हैं, दोनों ही टीपू सुल्तान का नाम जपते रहते हैं। उल्लेखनीय है कि बीती 4 मई को पाकिस्तान सरकार ने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की 219वीं पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें याद किया था।

पाकिस्तान के इस ट्वीट पर भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा कि पाकिस्तान सरकार ने टीपू सुल्तान को याद किया है, जिनकी जयंती कांग्रेस पूरी धूमधाम से मनाती है और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर मोहम्मद अली जिन्ना को महान बताते हैं। चाहे गुजरात हो या कर्नाटक चुनाव मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस, पाकिस्तान को क्यों शामिल करती है? अमित शाह के अलावा पीएम मोदी भी सिद्धारमैय्या सरकार की यह कहकर आलोचना कर चुके हैं कि उनकी सरकार वोटबैंक की राजनीति के चलते राज्य में टीपू सुल्तान की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी पीएम मोदी पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इस पर नाराजगी जतायी है और उसे भारतीय चुनावों में ना घसीटने की मांग की है।

Revisiting an important & influential historical figure, Tiger of Mysore – Tipu Sultan on his death anniversary. Right from his early years, he was trained in the art of warfare & had a fascination for learning. #TipuSultan pic.twitter.com/Izts0HKdgD

Tipu Sultan was the ruler of the Kingdom of Mysore. He has been lionized as a first freedom fighter because of his steadfast resistance against the British colonialism. On the occasion of #TipuSultan‘s 219th death anniversary. Let’s have a look at some aspects of his life. pic.twitter.com/uNK2AV72WE

— Govt of Pakistan (@pid_gov) May 4, 2018