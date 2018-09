पाकिस्तान सरहद के बाद सोशल मीडिया पर कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक ने अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहां के पूर्व गृह मंत्री और सीनेटर रहमान मलिक ने पीएम मोदी को लाइव डिबेट के लिए खुली चुनौती दे डाली। वह बोले, “मैं साबित कर दूंगा कि आप आतंकी हैं और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और पाकिस्तान विरोधी मानसिकता का समर्थन करते हैं।”

मलिक ने इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने राहुल को देश का अगला पीएम बताया। उनके भाषण की तारीफ करते सीनेटर ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस क्लिप में राफेल डील के मसले पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले थे।

मलिक ने शनिवार (22 सितंबर) से सोमवार (24 सितंबर) के कुछ ट्वीट्स किए। इन्हीं में से एक में उन्होंने लिखा, “मोदी जी, मैं आपको सीएनएन पर डिबेट की चुनौती देता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि आप आतंकी हैं और आप संघ और पाकिस्तान विरोधी सोच का समर्थन करते हैं। यह आपके सेना प्रमुख थे, जो चीन के आगे झुके और उनकी सेना से एक छोटा सा विरोध न झेल सके।”

बकौल मलिक, “मोदी का पूरा ध्यान आगामी चुनाव पर है। अगर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति को खतरे में डालना पड़े, तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वह भारत-पाक के बीच जंग जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं और खुद की पाक विरोधी छवि बना कर मतदाताओं के वोट हासिल करना चाहते हैं।”

आगे उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी मेरी चुनौती स्वीकारेंगे। मैं उन्हें इस संबंध खत भी लिखूंगा, ताकि वह मेरा सामना करें।” पाकिस्तानी सीनेटर ने आगे कांग्रेस अध्यक्ष पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी आपके अगले प्रधानमंत्री होंगे। मैंने उनके कमाल के भाषण का वीडियो आप सब के लिए पोस्ट किया है, देखिए।”

My dear abusers .Watch this presser of Rahul Gandhi – will u also abuse him .He is ur leader and he is also saying the same what I Said .I hope u all have some decency to say sorry to me after watching it . https://t.co/0T0wZK5VCu

Rahul Gandhi press conference.

— Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) September 22, 2018