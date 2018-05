पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और सोशलाइट मेहर तरार सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं। एक वक्त उनकी दोस्ती के चर्चे भारतीय राजनेता और पूर्व केन्‍द्रीय मंत्री शशि थरूर के साथ भी रहे थे। हाल ही में मेहर तरार ने ट्विटर पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में लिखा गया था,’ये वक्त भी गुज़र जाएगा। इंशाअल्लाह।’, लेकिन मेहर तरार की इस पोस्ट को कुछ लोगों ने उनके भारतीय दोस्त शशि थरूर के नाम से जोड़कर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी इस पोस्ट पर ऐसे कॉमेंट्स की बाढ़ सी आने लगी।

मेहर तरार के इस पोस्ट के बाद से लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कई यूजर ने लिखा कि वक्त जरूर गुजरेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मि. थरूर का वक्त गुजरेगा जरूर, लेकिन जेल में। इस बार धाराएं बहुत मजबूत लगाई गई हैं।

बता दें कि शशि थरूर की पत्नी मशहूर सोशलाइट सुनंदा पुष्कर की मौत रहस्यमयी हालातों में हो गई थी। सुनंदा की लाश दिल्‍ली के एक पांच सितारा होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को पाई गई थी। दिल्ली पुलिस उनकी मौत के मामले में जांच कर रही थी। हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है।

Ye waqt ab lamba chalega. According to Indian Penal Code (IPC) 498 A & 306, @ShashiTharoor can get upto 10 Years in Jail. You won’t be able to meet him secretly in Dubai anymore. Anyway, a pole on what options you have in the mean time. Should you:

— Puṣyamitra Śuṅga (@11_jinping) May 15, 2018