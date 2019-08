पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में भारत के मामलों पर अपनी राय रखने वाले विश्लेषक तारिक पीरजादा ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने वाले हिंदुओं को एक सेकेंड जिंदा रहने का हक नहीं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और वहां के नेता और टीवी चैनलों के एंकर भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ताजा मामले में पाकिस्तान के न्यूज चैनल के लाइव डेबेट में शो में पीरजादा ने कहा ‘यह कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि अगर कोई हिंदू कश्मीर में लाकर आबाद (जमीन खरीद) किया गया तो हम पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लोगों से कहते हैं कि उनको एक सेकेंड जिंदा रहने का हक नहीं। आपकी जमीन पर ठीक उस तरह कब्जा किया गया है जिस तरह यहूदियों ने फलीस्तन पर कब्जा किया हुआ है। कश्मीर के मौजूदा हालात फलीस्तन से भी ज्यादा खराब हैं।’

तारिक पीरजादा के इस बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ‘मुझे कोई आश्चर्य नहीं। इसी मानसिकता की वजह से पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या में एक फीसदी की कमी आई है। लेकिन मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है वह है भारतीय न्यूज चैनलों का इस तरह के जहर उगलते बयानों को तवोज्जों देना।’

Why am I not surprised. It is this mentality that has reduced non Muslims in Pakistan to less than 1%. However what surprises me is that Indian News Channels allowed him space to spew poison&hate on their channels and paid him for it! pic.twitter.com/Gip74aw22z

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) August 12, 2019