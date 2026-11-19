Indus Waters Treaty: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने विवादित बयान दिया था और हाथ काट देने तक की बातें कही थीं। अब वही मुसादिक मलिक भारत दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि, उन्हें भारत सरकार ने ही शंघाई सहयोग सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है।

बता दें कि भारत में 20 से 22 दिसंबर के बीच एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होनी है। इस संगठन का सदस्य पाकिस्तान भी है। इसीलिए आयोजक होने के चलते भारत सरकार ने पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजा गया है।

पहले बिलावल भुट्टों भी आ चुके हैं भारत

पाकिस्तान ने भारत के निमंत्रण के तहत मुसादिक मलिक को पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर भेजने का फैसला किया है। इससे पहले 2023 में बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने एससीओ समिट की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। बिलावल जिस बैठक के लिए भारत आए थे, वह बैठक भारत के ही गोवा में हुई थी।

2019 में पुलवामा आतंकी हमले के चलते भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हुए थे। उस दौर में 2023 में बिलावल भुट्टो भारत आए थे। इसके विपरीत अब जब पहलगाम आतंकी हमले के चलते फिर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है, तो मुसादिक मलिक भारत आएंगे।

कौन है मुसादिक मलिक?

पाकिस्तान मंत्री मुसादिक मलिक के बारे में बात करें तो वे वर्तमान में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के करीबी भी माने जाते हैं।

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