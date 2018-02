जम्‍मू-कश्‍मीर के पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्‍तानी सेना का हेलिकॉप्‍टर देखा गया है। समाचार एजंसी एएनआई ने बुधवार (21) फरवरी को सैन्‍य सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि हेलिकॉप्‍टरकरीब 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता रहा, फिर वापस लौट गया। सूत्रों के अनुसार, घटना बुधवार सुबह 9.45-10 बजे के बीच हुई। सैन्‍य सूत्रों के अनुसार हेलिकॉप्‍टर पाक अधिकृत कश्‍मीर के पल्‍लानड्री नामक इलाके से गुजर रहा था।

बुधवार शाम तक कुपवाड़ा जिले के करनाह तंगधार में फॉरवर्ड एरिया में एलओसी पर पाकिस्‍तान की ओर से संघर्ष-विराम उल्लंघन की जानकारी भी सामने आ रही है।

#JammuAndKashmir: Ceasefire violation by Pakistan at LOC in Karnah Tangdhar forward area of Kupwara district.

