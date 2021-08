पाकिस्तान पर हमेशा से आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। आतंकियों को पनाह देने की वजह से पिछले दिनों फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरक़रार रखा। अब यह खुलासा हुआ है कि खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान भारत के रक्षा विशेषज्ञ ने पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा के सामने कहा कि पाकिस्तान एक जिहादी देश है और जिन्ना तो सबसे बड़ा जिहादी था। उसके वंशज LeT व जैश वाले हैं।

दरअसल टीवी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने यह खुलासा किया कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है और उसकी सुरक्षा पाकिस्तान के सुरक्षाबल करते हैं। इसी को लेकर जब रक्षा विशेषज्ञ आर एस एन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिहादी देश है। इसकी स्थापना ही जिहाद के ऊपर हुई थी और जिन्ना सबसे जिहादी था।

Pakistan is a Jihadi country. They were formed on the basis of Jihad: RSN Singh, Defence Analyst, on TIMES NOW Navbharat (@tnnavbharat). | #PakTerrorPalace #TimesNowNavbharat pic.twitter.com/7DkkLH2UZD

— TIMES NOW (@TimesNow) August 1, 2021