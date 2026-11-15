राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर 3 नवंबर को श्री गंगानगर जिले के रामसिंहपुर इलाके से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर एक ब्लास्ट हुआ था। अब राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में श्री गंगानगर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की घटना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के कहने पर की गई थी। यह बात राजस्थान पुलिस ने शनिवार को पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कही।

आरोपियों की पहचान 21 साल की महकदीप कौर और 23 साल के दविंदर सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि महकदीप कौर इस मामले में मुख्य आरोपी है, जबकि दविंदर सिंह उसका साथी है। शुरुआती जांच के मुताबिक महकदीप कौर दो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी और उसने अपने साथी के साथ मिलकर ब्लास्ट किया।

पहले भी हुई थी कोशिश

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पहले भी ऐसे ही ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) दिनेश एम एन के निर्देशों पर एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और श्री गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक हरि शंकर की एक जॉइंट टीम बनाई गई थी।

जांच के दौरान, अलग-अलग सेंट्रल जांच एजेंसियों से इनपुट मिले। मिली जानकारी और उसके टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर गुरदासपुर के दो रहने वालों (महकदीप कौर और दविंदर सिंह) के शामिल होने की बात सामने आई। इसके बाद संदिग्धों की टेक्निकल जानकारी और सोशल मीडिया अकाउंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया।

जांच अधिकारी ट्रेनी IPS ऑफिसर नितिन चौधरी, और ATS यूनिट बीकानेर के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार की लीडरशिप में एक जॉइंट टीम को भी जानकारी वेरिफाई करने के लिए पंजाब भेजा गया था। इसके अलावा टीम ने पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और गुरदासपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदित्य के साथ इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया।

गुरदासपुर से हुई गिरफ्तारी

एक जॉइंट ऑपरेशन में महकदीप कौर और दविंदर सिंह को शनिवार को गुरदासपुर से पकड़ा गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपियों से दो विदेशी पिस्टल, 46 ज़िंदा कारतूस और ब्लास्ट के लिए कथित तौर पर मिले 30,000 रुपये बरामद किए हैं।

पाकिस्तानी हैंडलर का नाम आया सामने

राजस्थान पुलिस के मुताबिक महकदीप कौर के पति करणवीर सिंह को पहले पंजाब में कथित ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच से पता चला कि आरोपियों ने शाह नाम के एक पाकिस्तानी हैंडलर और वहां ‘चाचा’ नाम के एक व्यक्ति के कहने पर रेलवे ट्रैक पर धमाका करने की साज़िश रची थी।

ADG दिनेश MN के मुताबिक, यह असल में एक ISI ऑपरेशन था, जिसमें ‘चाचा’ के ISI से जुड़े होने की बात कही गई है। अब तक की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपियों ने शुरू में 6 अक्टूबर को रामसिंहपुर पुलिस स्टेशन इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम फोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बम न मिलने के कारण योजना नाकाम हो गई।

इसके बाद 12-13 अक्टूबर को पाकिस्तानी हैंडलर शाह द्वारा दिया गया एक टाइमर बम कथित तौर पर रेलवे ट्रैक पर लगाया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह फोड़ नहीं सका। आखिरकार 3 नवंबर को रात करीब 9.45 बजे, रेलवे ट्रैक पर बम फोड़ने के लिए टाइमर बम का इस्तेमाल किया गया।

अधिकारियों ने क्या कहा?

जांच करने वाले अधिकारियों ने कहा कि आरोपी (जिन्हें ऑनलाइन पेमेंट मिलता था) सोशल मीडिया पर एक्टिव गैंगस्टर्स के प्रोफाइल से प्रभावित थे और उन्हें फॉलो करते थे। राजस्थान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महकदीप कौर इस मामले में मुख्य आरोपी है और उसने क्राइम को अंजाम देने के लिए अपने एक साथी दविंदर सिंह की मदद ली थी। एक बड़े अधिकारी ने कहा, “यह मामला सिंगल महिलाओं को रोमांटिक इंटरेस्ट का नाटक करके और उन्हें पैसे देकर जाल में फंसाने के एक नए ट्रेंड की ओर इशारा करता है।”

इस साल जून में ATS ने बबीता धाकड़ को गिरफ्तार किया था, जो अपने पति से अलग हो गई थी और उसे पाकिस्तानी एजेंटों ने हनी ट्रैप में फंसाया था। हालांकि महकदीप कौर शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। पुलिस ने कहा कि नए मामले में शामिल दूसरे लोगों, संदिग्ध कनेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में आगे की जांच चल रही है।

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