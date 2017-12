पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव को आखिरकार भारत की कूटनीतिक पहुंच देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जिओ न्यूज से बातचीत में यह जानकारी दी। जासूसी के कथित आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नैसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव का परिवार उनसे मुलाकात के लिए सोमवार (25 दिसंबर) को इस्लामाबाद पहुंचा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय (पीएफओ) पहले ही पुष्टि कर चुका है कि विदेश मंत्रालय में होने वाली इस मुलाकात में भारत के उपउच्चायुक्त जे.पी.सिंह मौजूद रहेंगे। देसाई ने कहा कि जाधव के परिवार को पाकिस्तान में मीडिया से बात नहीं करने दिया जाएगा। कार्यकर्ता ने बताया, “इस मुलाकात के बाद जाधव की मां और पत्नी सोमवार शाम को पाकिस्तान से रवाना हो सकती हैं।” पाकिस्तान सरकार इस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिग करेगी। उन्होंने बताया कि पीआईपीएफपीडी इस मामले पर नजर रखे हुए है और उन्होंने इस मुलाकात को पाकिस्तान द्वारा विश्वास निर्माण की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में सुधार में मदद मिलेगी।

Pakistan Minister of Foreign Affairs Khwaja Asif, on consular access being provided to Kulbhushan Jadhav #PakJadhavDrama pic.twitter.com/AwKAVKFH3v

— TIMES NOW (@TimesNow) December 25, 2017