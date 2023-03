Twitter का बड़ा एक्शन, भारत में पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल अकाउंट पर लगाई रोक

ट्विटर के दिशानिर्देशों के अनुसार , माइक्रोब्लॉगिंग साइट अदालत के आदेश जैसी वैध कानूनी मांग के जवाब में इस तरह की कार्रवाई करती है।

भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर लगी रोक (फोटो- ट्विटर)

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। यह तीसरी बार है जब पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। यह कदम ट्विटर की तरफ से उठाया गया है। भारत में जब कोई पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है , तो लिखा आता है कि “अकाउंट विथहेल्ड @Govtof Pakistan के अकाउंट पर कानूनी मांग के जवाब में भारत में रोक लगा दी गई है।” यह तीसरी बार है जब पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाल के महीनों में कथित तौर पर यह इस तरह की दूसरी घटना थी। इस अकाउंट को पहले जुलाई में भी रोक दिया गया था, लेकिन इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया। ट्विटर के दिशानिर्देशों के अनुसार , माइक्रोब्लॉगिंग साइट अदालत के आदेश जैसी वैध कानूनी मांग के जवाब में इस तरह की कार्रवाई करती है। वर्तमान में, पाकिस्तान सरकार का ट्विटर फीड @Govtof Pakistan भारतीय यूजर्स को दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल जून में ट्विटर इन इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के दूतावासों के आधिकारिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगस्त में भारत ने झूठी और भारत-विरोधी सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए आठ YouTube और एक फेसबुक आधारित समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। इनमें से एक चैनल पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू करके यह कार्रवाई की गईथी। प्रतिबंधित भारतीय YouTube चैनलों को फर्जी और सनसनीखेज थंबनेल, समाचार एंकरों की छवियों और कुछ टीवी चैनलों के लोगो का उपयोग करते देखा गया। चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि खबर सच्ची है, इसके लिए ऐसा किया। https://www.jansatta.com/blank.html

