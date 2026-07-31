भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार की चल रही कार्रवाई में 40 आम लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान के बेरहमी से बल प्रयोग की जांच करे और वहां हो रहे ज़ुल्म के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहराए।

एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान PoK की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “जैसा कि आपने खुद देखा है, पाकिस्तानी सरकार PoJK में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ बेरहमी से बल प्रयोग कर रही है। इस कार्रवाई में 40 से ज़्यादा आम लोगों की दुखद मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।” उन्होंने वहां हुए धांधली वाले चुनावों को पाकिस्तानी सरकार को नकारना बताया।

45 सीटों पर हो रहे चुनाव

PoK विधानसभा की 45 सीटों के लिए चुनाव तीन फेज़ में हो रहे हैं और 10 अगस्त को खत्म होंगे। PoK में 53 सीटें हैं, जिसमें 45 सदस्य सीधे चुने जाते हैं जबकि आठ सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट और मौलवियों के लिए रिज़र्व हैं। 27 जुलाई को पहले फेज़ के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) ने 13 में से 9 सीटें जीतीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने कथित तौर पर बाकी सीटें जीतीं हैं।

JAAC के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन

भारत ने मौजूदा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने गैर-कानूनी कब्जे को छिपाने और इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के अपने गंभीर उल्लंघन को छिपाने की कोशिश बताया है। पिछले दो महीनों में PoK में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, जो इन विरोध प्रदर्शनों को लीड कर रहा है। ये प्रदर्शन नॉन-रेसिडेंट के लिए रिज़र्व 12 सीटों को लेकर है।

JAAC ने कहा है कि इस्लामाबाद अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इन सीटों में हेरफेर करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहर से वोट पाने वाली ये सीटें लोकल रिप्रेजेंटेशन को कम करती हैं और इस्लामाबाद को PoK लेजिस्लेटिव असेंबली पर ज़्यादा कंट्रोल देती हैं। सूत्रों ने कहा कि यही एक मुख्य कारण है कि इस्लामाबाद पर राज करने वाली पार्टी आमतौर पर PoK चुनाव जीतती है। 2011 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ और 2021 में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत हासिल की थी।

क्यों हो रहा प्रदर्शन?

राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने के अलावा सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनों की यह नई लहर आर्थिक तंगी और नागरिक अधिकारों पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर बढ़ते गुस्से को भी दिखाती है। इलाके में हो रहे डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखने वाले सूत्रों के मुताबिक चल रही अशांति लोकल गवर्नेंस के पूरी तरह से खत्म होने की वजह से शुरू हुई, जिसमें अधिकारियों ने आर्थिक नाकाबंदी लगा दी। इसके कारण सब्सिडी वाले गेहूं और ज़रूरी दवाओं की भारी कमी हो गई है।

यह गुस्सा आर्थिक शोषण की वजह से भी है। सूत्रों ने कहा, “मंगला समेत PoK के डैम, लोकल डिमांड से कहीं ज़्यादा बिजली बनाते हैं, जो लगभग 400 MW है, फिर भी लोगों को 15-20 घंटे तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और बिजली बनाने की लागत से कई गुना ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता है।”

असल में प्रदर्शनकारियों का 38-पॉइंट का चार्टर सीधे तौर पर आर्थिक भ्रष्टाचार और सत्ताधारी अमीर लोगों के बिना रोक-टोक वाले खास अधिकारों को टारगेट करता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सिक्योरिटी फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग में 150 लोगों की जान जाने का अनुमान है। इलाके में इंटरनेट बंद रहने के कारण चुनावों के बाद सिक्योरिटी वालों की तरफ से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई हैं। JAAC के मुताबिक चुनावों के पहले फेज के दौरान सिक्योरिटी वालों के साथ झड़पों में उसके कम से कम 14 एक्टिविस्ट मारे गए और दो दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए।

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था?

एक टेलीविज़न इंटरव्यू में, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रदर्शनकारियों पर सरकार की हिंसक कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को भारत की कैटेगरी में रखते हैं, और उन्हें भारत जैसा दुश्मन कहते हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान सरकार के रवैये पर कमेंट करते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, “PoK के मासूम लोगों के लिए उसकी पूरी नफ़रत तब सामने आई जब रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे आम लोगों को दुश्मन बताया। इसके अलावा, पॉलिटिकल अफेयर्स पर प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट ने खुले तौर पर माना कि जिन ‘मुजाहिदीन’ को पाकिस्तानी सरकार ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और भारत को खून बहाने के लिए भेजा, उन्होंने अब अपनी बंदूकें अंदर कर ली हैं, और खुद को देश के खिलाफ हथियार बना रहे हैं। हिंसक राज का सामना कर रहे PoK के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से गैर-कानूनी हत्याओं की इंडिपेंडेंट जांच की रिक्वेस्ट की है। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान के कामों की जांच करे और उसे उसके ज़ुल्मों के लिए ज़िम्मेदार ठहराए।”

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भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को ‘पाकिस्तानी कश्मीर’ कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इसे भ्रामक और गलत बताते हुए दोहराया है कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पढ़ें पूरी खबर