करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होने के बाद करीब 500 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पाकिस्तान पहुंचा। भारतीय सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस जत्थे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान पहुंचे।

इस बीच सोशल मीडिया पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। वीडियो में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मनमोहन सिंह से कह रहे हैं कि आपको याद है मैं आपके घर आया था बेगम साहिबा ने चाय बनाई थी।

कुरैशी ने वहां मौजूद पत्रकारों को बताया कि और मनमोहन सिंह साहब खुद अपने हाथ से मेरे लिए चाय लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को यह बात बताई कि वह कितने बड़े आदमी हैं। आप इस भाव को देखिए। पत्रकारों की तरफ से इस घटना के समय के बारे में पूछे जाने पर कुरैशी ने कहा कि यह 90 के दशक की बात है।



कुरैशी के इस वीडियो पर लोगों ने खूब मजे लिए। एक यूजर @SandeepSapre2 ने लिखा कि ‘बेगम साहिबा ने चाय बनाई और मनमोहन जी ने खुद अपने हाथ से दी…वाह… छोटी-छोटी बातों में भी इतनी लंबी-लंबी फेंक रहा है।’ एक अन्य यूजर @TheRightster ने पीएम मोदी की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ‘अब आकर दिखाओ। ऐसे ही लोग मुझे चायवाला नहीं कहते।’ यूजर @sunil2819 ने लिखा कि मनमोहन सिंह की चाय के बदले में तुमने साल 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला किया जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई।



मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। पीएम ने गुरु नानक देव पर 550 रुपये का सिक्का भी जारी किया। मोदी ने कहा कि श्री गुरुनानक देव जी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्नोत थे

