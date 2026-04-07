रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता पर हमले से संबंधित हालिया टिप्पणियों पर कड़ा प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि उन्हें इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर उनकी नजर बंगाल पर पड़ी तो पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाएगा, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा, “पाकिस्तान के रक्षामंत्री को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े थे जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था। अगर वे बंगाल पर नजर डालने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं इस बार पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंटेगा।”

#WATCH | Barrackpore, West Bengal | "Pakistan's Defence Minister should not have given such a provocative statement. 55 years ago, they suffered the consequences when Pakistan was divided into two parts. If they try to cast an eye on Bengal, only God knows how many parts Pakistan… pic.twitter.com/VJU8fyXB3c — ANI (@ANI) April 7, 2026

कोलकाता को लेकर क्या बोले थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री?

शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस की स्थिति में इस्लामाबाद कोलकाता पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा। सियालकोट में बोलते हुए आसिफ ने कहा था, “अगर भारत एक और झूठा फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को दोषी ठहराने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। हालांकि, उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया।

ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल

वहीं, ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। उन्होंने कोलकाता पर हमले की पाकिस्तान की धमकी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नादिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, “प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों के दौरान बंगाल को निशाना बनाते हैं लेकिन जब पाकिस्तान बंगाल पर हमले की बात करता है तो आप एक शब्द भी नहीं बोलते। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।”

ममता ने कहा था, “प्रधानमंत्री ने बंगाल में अपनी रैली के दौरान इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि वे कोलकाता पर हमला करेंगे तो प्रधानमंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे?” उन्होंने कहा, “जिस तरह हम देश को किसी भी तरह की धमकी स्वीकार नहीं करते, उसी तरह कोलकाता को लेकर किसी भी तरह की धमकी को भी हम चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर भड़की बीजेपी

श्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक और पहलगाम हमले की योजना बना रखी है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बीजेपी ने कहा कि यह टिप्पणी अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के मकसद से की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें