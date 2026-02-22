राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में आठ संदिग्धों को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताया जा रहा है।

किन्हें किया गया गिरफ्तार?

जिन आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शहजाद, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद मुजीब शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनके पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कुल संख्या आठ हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी गतिविधियों में सहयोग कर रहे थे और कई शहरों का दौरा कर चुके थे।

तमिलनाडु में इन आरोपियों को उथुकुली, पल्लादम से तीन और थिरुमुरुगनपोंडी क्षेत्र से एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया।। पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे और फर्जी पहचान पत्र के सहारे लंबे समय से रह रहे थे।

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

पुलिस को इनपुट मिले थे कि ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में साजिश रच सकते हैं। इसी आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए। फिलहाल जब्त मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही, बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों से भी संपर्क सामने आया है।

फ्री कश्मीर के पोस्टर किसने लगाए?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने दिल्ली एआई समिट के दौरान मेट्रो स्टेशन के बाहर ‘फ्री कश्मीर’ के पोस्टर भी लगाए थे। सभी आरोपी आपस में संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे थे। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब शनिवार को दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इनपुट मिले थे कि आतंकी लाल किले के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।