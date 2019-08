जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे का अन्तरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि अभी तक उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वीडियो प्रसारित कर लोगों को भड़काने में जुट गया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को इसे लेकर आगाह भी किया है।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ब्रजेश सिंह का कहना है कि ‘फर्जी वीडियो और तस्वीरें प्रसारित कर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में नरसंहार हो रहा है। ये फर्जी खबरें पाकिस्तान के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर की जा रही हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई अकाउंट भारतीय नामों से बनाए गए हैं, जिन पर आपत्तिजनकर कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। यह देखा गया है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और इसके लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाया जा रहा है।’

लोगों को आगाह करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि ‘लोगों को ऐसी वीडियो, न्यूज या खबरें आगे फॉरवर्ड करने से पहले इन्हें वेरिफाई कर लेना चाहिए, खासकर तब जब देश, सेना और पुलिस को बुरा बनाकर दिखाया जा रहा है और कंटेंट देश विरोधी हो। इससे देश के विभिन्न संस्थानों की छवि धूमिल हो सकती है।’

Special Inspector General of Police, Brijesh Singh, Maharashtra Cyber: Fake videos are being circulated and photos are being used out of context to show as if a genocide is taking place in Kashmir. The verified accounts in Pakistan are also sharing such fake news. https://t.co/zwbsd8hQQ4

