पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है, जो कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक चीरीकोट सेक्टर में पाकिस्तानी हवाई सीमा के भीतर उड़ रहा था। बयान के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का मलबा बरामद कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि पिछले एक साल में यह चौथा ड्रोन है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर माह में भी पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उन्होंने एलओसी के नजदीक राखचिकरी सेक्टर में भारतीय ड्रोन को तबाह कर दिया था। हालांकि भारतीय सेना इस तरह की घटनाओं से इंकार करती रही है।

वहीं रेडियो पाकिस्तान ने भी कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा मार गिराए गए ड्रोन की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है। लेकिन यूजर्स ने इसे लेकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरु कर दिया है। एक यूजर ने रेडियो पाकिस्तान के ट्वीट के जवाब में लिखा है कि वेडिंग मूवीज के लिए हम इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह ड्रोन भूखी सेना को रोटी और बिरयानी डिलिवर करने गया था। अन्य यूजर ने लिखा कि ड्रोन की तस्वीर आर्काइव से ली गई है, पाकिस्तानी क्रेजी हैं।

Pakistan Army troops shot down an Indian spy drone in Chirikot Sector https://t.co/BreCWsNzGp pic.twitter.com/KiPT7gEANu — Radio Pakistan (@RadioPakistan) March 6, 2018

We use to made wedding movie from this dron camera.

Get well soon — SANDEEP ANAND (@shreejayraj) March 7, 2018

Fools, Drone was going to deliver Roti And Biryani to your hungry dolt army — Akash Borkar (@AAkash_Borkar) March 7, 2018

Hahahahaha…

Tell them there are hundreds flying on regular basis

But they are on Waziristan & Wana & …

and Americans fly them.

Can you dare to shoot them ? — Kamran Zahid (@kamranzahidawan) March 7, 2018

Pakistanis are crazy.. The pic is from archive — Rajesh KL (@RajeshKL10) March 6, 2018

जियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना की पोजिशन का पता लगाने के लिए करती है। बता दें कि पाकिस्तान कई बार भारत पर ड्रोन की मदद से जासूसी का आरोप लगा चुका है, लेकिन भारत ने हमेशा इस तरह के आरोपों से इंकार किया है।

