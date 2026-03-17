अफगानिस्तान के काबुल मे अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान के इस कृत्य को अमानवीय हिंसा करार दिया है। 16 मार्च की रात काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। इसे कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य बताते हुए भारत ने कहा कि यह किसी भी तरह सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान नरसंहार को ऑपरेशन बताने की कोशिश कर रहा है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया, ”भारत काबुल में 16 मार्च की रात ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर पाकिस्तान के बर्बर हवाई हमले की बिना किसी शर्त कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह एक कायरतापूर्ण और घोर निंदनीय हिंसक कृत्य है जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान गई है। यह ऐसी जगह थी जिसे किसी भी तरह सैन्य लक्ष्य नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का रूप देने की कोशिश कर रहा है।”

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का यह जघन्य आक्रामक कृत्य अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा भी है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के लगातार पैटर्न को दिखाता है जहां वह अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए सीमाओं के पार हिंसा का सहारा लेता रहा है।

Our statement on Pakistan’s cowardly targeting of Kabul Hospital



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बयान में आगे कहा गया कि यह हमला पवित्र रमजान के महीने में किया गया जो दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों के लिए शांति, आत्मचिंतन और करुणा का समय होता है जिससे यह कृत्य और भी ज्यादा निंदनीय हो जाता है। कोई भी धर्म, कानून या नैतिकता अस्पताल और उसके मरीजों को जानबूझकर निशाना बनाने को सही नहीं ठहरा सकती। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाने की ऐसी घटनाएं तुरंत बंद हों।

अफगानिस्तान को अपना समर्थन देने का वादा करते हुए भारत ने कहा, ”भारत शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है और इस दुखद घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करता है। इसके साथ ही भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराता है।”

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पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। तालिबान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है।