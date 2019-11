पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक ओछी हरकत की है। दरअसल पाकिस्तान एयर फोर्स के कराची स्थित म्यूजियम में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का पुतला रखा गया है। पाकिस्तान के पत्रकार और राजनैतिक टिप्पणीकार अनवर लोधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अभिनंदन के पुतले की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर के साथ अनवर लोधी ने लिखा है कि ‘पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने म्यूजियम में अभिनंदन के पुतले को रखा है। यह और भी मजेदार होता अगर उसके हाथ में एक शानदार चाय के कप का भी इंतजाम हो जाता।’

बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान की कैद में थे, उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया था। जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन चाय पीते नजर आ रहे थे। इस पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उनसे पूछते हैं कि चाय कैसी है? इस पर विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा था कि चाय शानदार है। अब पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने ट्वीट के कैप्शन में उसी बात पर तंज कसा है।

खास बात ये है कि विंग कमांडर अभिनंदन के पुतले के बराबर में ही एक कप भी रखा हुआ है। वहीं इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पाकिस्तान के रवैये की आलोचना भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पर विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाते हुए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई थी।

PAF has put mannequin of Abhi Nandhan on display in the museum. This would be a more interesting display, if it they can arrange a Cup of FANTASTIC tea in his hand. pic.twitter.com/ZKu9JKcrSQ

— Anwar Lodhi (@AnwarLodhi) November 9, 2019