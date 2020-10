कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई एशियाई देशों की जीडीपी विकास दर से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कोरोना संकट से भारत के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटे। उन्होंने आईएमएफ के अनुमान से जुड़ा ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘भाजपा सरकार की एक और ठोस उपलब्धि। यहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कोरोना संकट से भारत के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटे।’’ कांग्रेस नेता ने जो ग्राफ शेयर किया उसमें दर्शाया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों के मुकाबले कम रहने वाली है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए ग्राफ के मुताबिक सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ 3.8 फीसदी बांग्लादेश की रहने वाली है। दूसरे नंबर पर 2.5 फीसदी के साथ नेपाल है। तीसरे नंबर पर 2 फीसदी जीडीपी ग्रोथ के साथ म्यांमार है। चीन 1.90 फीसदी GDP ग्रोथ के साथ चौथे नंबर पर है। पांचवे नंबर पर 0.60 फीसदी के साथ भूटान है। छठे नंबर पर पाकिस्तान की जीडीपी -0.40 फीसदी रह सकती है। वहीं श्रीलंका -4.60 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ के साथ सातवें नंबर पर है। आठवें नंबर पर अफगानिस्तान है जिसकी जीडीपी ग्रोथ -5.0 फीसदी रहने का अनुमान है। ग्राफ में सबसे आखिर में भारत का स्थान है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट -10.30 फीसदी रहने का अनुमान है।

इस पर लोगों ने कमेंट भी किए हैं। @sanjukta ने कमेंट किया कि बांग्लादेश ने दोनों, COVID को संभाला है और अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। गजब का। और भारत जल्द ही नेपाल और पाक के साथ 3 सबसे गरीब दक्षिण एशियाई देशों में से एक है। @HemanNamo ने ट्वीट पर रिप्लाई किया कि राहुल गांधी के ट्वीट को समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो दुर्भाग्य से भक्तों के पास नहीं है।

Another solid achievement by the BJP government.

Even Pakistan and Afghanistan handled Covid better than India. pic.twitter.com/C2kILrvWUG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2020