वीडियो: वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर की इस हरकत से भड़का बीएसएफ, दर्ज कराई आपत्ति

अटारी बाघा बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान उसकी इस हरकत से बुरी तरह भड़क गए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर की इस करतूत पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हर रोज अटारी-बाघा बॉर्डर पर फ्लैग डाउन परेड सेरेमनी करती हैं। इसी सेरेमनी के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हसन अली ने यह हरकत की है। शनिवार (21 अप्रैल) को फ्लैग डाउन परेड सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी यह परेड देखने पहुंचे थे।

इसी दौरान जब भारत और पाक सेना के जवान परेड सेना में मार्च कर रहे थे तभी टीम के तेज गेंदबाज हसन अली मार्च कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों के बीच खड़े हो गए। इतना ही नहीं हसन अली बॉर्डर के पास कुछ वैसे ही एक्शन दोहरा रहे थे, जैसे पाक सेना के जवान इस परेड के दौरान कर रहे थे। हैरानी की बात है कि हसन अली पाकिस्तानी सैनिकों के बीच खड़े इस हरकत को अंजाम दे रहे थे और वहां तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तक नहीं।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी क्रिकेटर के इस हरकत पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बीएसएफ का कहना है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक इस सेरेमनी में सिर्फ सेना के जवान ही हिस्सा लेते हैं। कोई भी आम नागरिक इसका हिस्सा नहीं हो सकता है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल मुकुल गोयल ने इंडियन एक्सप्रेस को बतलाया कि उनकी तरफ से फोन के जरिए पाकिस्तानी रेंजर्स के पास विरोध दर्ज कराया गया है।

गोयल ने कहा कि कोई भी गैलरी में बैठकर इस एक्शन को दोहरा सकता है लेकिन परेड में कोई आम नागरिक शामिल नहीं हो सकता है। पाक क्रिकेट टीम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी भी साझा की गई। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने भी इस संबंध में हसन अली का एक वीडियो शेयर किया है।पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने भी अपने फेसबुक पर हसन अली का यह वीडियो पोस्ट किया है। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

देखें कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फ्लैग मार्च के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया-

Hasan Ali being Hasan Ali during the flag-lowering ceremony at the Wagah border pic.twitter.com/sQuiwthVLb

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 21, 2018