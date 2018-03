1 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी ‘पद्मावती’, विरोध-प्रदर्शनों के बाद फिल्म निर्माताओं ने लिया फैसला

संजय लीला भंसाली की विवादों में घिरी फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज को ‘स्वेछा’ से स्थगित कर दिया गया है। फिल्म की निर्माता और वितरक वायकॉम 18 मोशन पिक्च र्स के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘पद्मावती’ की निर्माण कंपनी वायकॉम 18 मोशन पिक्च र्स ने अपनी पूर्वनिर्धारित तारीख 1 दिसंबर, 2017 को फिल्म की रिलीज स्थगित कर दी है। फिल्म की कहानी राजपूत रानी पद्मावती को लेकर तथ्यों से छेड़छाड़ को लेकर विवादों में घिरी है। हालांकि, भंसाली इस बात से कई बार इंकार कर चुके हैं। कुछ हिंदू समूह फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं जबकि कुछ राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसकी रिलीज स्थगित कर दी जाएगी। निर्माताओं को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सीबीएफसी का कहना है कि निर्माताओं का आवेदन ‘अधूरा’ था।

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ‘अपेक्षित मंजूरी’ मिलने के बाद फिल्म रिलीज की नई तारीख घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम एक जिम्मेदार, कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और देश के कानून व सीबीएफसी सहित अपने सभी संस्थानों और वैधानिक निकायों का सम्मान करते हैं।” उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि हमें फिल्म रिलीज करने के लिए जल्द ही अपेक्षित मंजूरी मिल जाएगी।” बयान के अनुसार, “हम समय आने पर फिल्म रिलीज की नई तारीख की घोषणा करेंगे।” ‘पद्मावती’ में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

गौरतलब है कि फिल्म पद्मावती के मेकर संजय लीला भंसाली पर जयपुर में शूटिंग के दौरान करणी सेना ने हमला कर दिया था और इसके बाद कई बार फिल्म के सेट पर आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाए हुई थीं। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी वक्त से मेकर्स और दर्शक संशय में बने हुए थे और अब लंबी ऊहापोह के बाद मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकाने का फैसला किया है। मालूम हो कि दिल्ली और मुंबई में फिल्म की रिलीज रोके जाने को लेकर लंबे वक्स से विरोध किया जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म अब दिसंबर की बजाए अगले साल जनवरी में रिलीज की जाएगी हालांकि इस पर अब तक भंसाली की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

#BreakingNews: #Padmavati release postponed… Viacom18 Motion Pictures, the studio behind #Padmavati, has voluntarily deferred the release date of the film from 1 December 2017… We will announce the revised release date of the film in due course: Official statement.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 19, 2017