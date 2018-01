फिल्म पद्मावत को लेकर बुधवार देर रात एक चौंकाने वाला खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया। यह स्टिंग पत्रकार अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्य सचेतक (चीफ विप) राज पुरोहित ने इसमें कबूला कि करणी सेना को उन्हीं की सरकार ने खुला छोड़ दिया, ताकि वे लोग राजस्थान में चुनाव जीत सकें। स्टिंग में भाजपा नेता बोले, “सरकार उन्हें नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं है। अगर वाहन फूंके जाते हैं तो ये अच्छा है।” बता दें कि चार राज्यों को छोड़ कर फिल्म पद्मावत आज (25 जनवरी) को देशभर में रिलीज हो गई। हालांकि, फिल्म को विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों और विरोध का सामना करना पड़ा। करणी सेना ने कहीं पर बच्चों से भरी बस पर ईंटे-गुम्मे चलाए तो कहीं पर तलवार लहराकर हंगामा किया।

Part 1 of #PadmaavatSting | WATCH: "Governments aren't in a mood to hurt them. It's good if a vehicle burns", says stung Raj Purohit, BJP MLA and chief whip in Maharashtra Assembly https://t.co/lpnVZxoMbs pic.twitter.com/g97pZPsnvS — Republic (@republic) January 24, 2018

पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा, “कई बार कुछ चीजें फैशनेबल बन जाती हैं। छह महीने पहले कौन जानता था करणी सेना को? लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया। 24-25 राजपूत विधायकों में से एक भी उनके साथ नहीं था। मगर जब हिंसा को जज्बातों से जोड़ा गया, तो आप जानते ही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह राजनीति है। जज्बातों के आगे सारे कारण खो गए। मेरे नाम से मत छापना ये बात। यह राजनीति है।”

Part 2 of #PadmaavatSting | WATCH: "It is politics", says stung Raj Purohit, BJP MLA and chief whip in Maharashtra Assembly, going further to reveal a lot more https://t.co/lpnVZxoMbs pic.twitter.com/rN8saWLTbR — Republic (@republic) January 24, 2018

स्टिंग के तीसरे हिस्से में वह इस मसले पर और भी हैरान करने वाली बातों से पर्दा उठाते हैं। बकौल पुरोहित, “भाजपा की अपनी मजबूरी है। यहां समर्थन का सवाल नहीं है। यह मजबूरी है। भाजपा के पास इसके अलावा क्या विकल्प है। वह उनके खिलाफ भी तो नहीं जा सकती? बड़े स्तर पर हिंदू लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। वे क्यों दे रहे हैं साथ? क्या भगवान का अपमान करने के लिए?”

Part 3 of #PadmaavatSting | WATCH: "BJP has a majboori. This is not a question of support, this is a majboori. What to do?": says stung Raj Purohit, BJP MLA and chief whip in Maharashtra Assembly. A mention of the Rajasthan Election follows shortly after https://t.co/lpnVZxoMbs pic.twitter.com/JZV3cWIO2Z — Republic (@republic) January 24, 2018

भाजपा विधायक स्टिंग के आखिरी हिस्से में यह पूछे जाने पर कि यह मसला राजस्थान के चुनाव पर असर डालेगा? पुरोहित इस पर कहते हैं, “बिल्कुल। वे भाजपा के साथ जाएंगे। कारण यह है कि यह धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा है। यह दक्षिणपंथी विचारधारा से मेल खाता है और भाजपा की सोच दक्षिणपंथी है।” सुनिए पुरोहित ने आगे और क्या कहा-

Part 4 of #PadmaavatSting | WATCH: "See, ultimately, they will go to BJP. The reason is that somehow it is a part of activities that are religious. It goes with the right wing approach & the right wing approach is BJP", says stung Raj Purohit, BJP MLA & chief whip in Maharashtra pic.twitter.com/8Uiw0e13HL — Republic (@republic) January 24, 2018

गौरतलब है कि इस साल छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार (18 जनवरी) को उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विस चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। त्रिपुरा में 18 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी। आगे राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए अभी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

