पद्मावत पर बोले मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह- हिम्मत हो तो मोहम्मद पर फिल्म बनाकर दिखाएं उनका चरित्र

फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज हो गई लेकिन इसके बाद भी लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं इस विवाद में अब केंद्रीय मंत्री गिरीरिज सिंह कूद पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हिम्मत है तो मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाकर उनका चरित्र दिखाएं। गिरीराज सिंह ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा “जब राजस्थान में पद्मावत की शूटिंग हो रही थी तब भंसाली ने क्यों इसे बंद नहीं किया? गांधी जी पर फिल्म बने और उनको कथक और भांगड़ा में दिखाएं तो मैं माफ नहीं करूंगा। क्या हिम्मत है किसी की कि वह मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाके उनका चरिए दिखाए।”

आपको बता दें कि चार बीजेपी शासित राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने का मामला सामने आया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के आगे किसी की नहीं चलती और पूरे देश में फिल्म को रिलीज किया गया। करणी सेना और अन्य राजपूत संगठन इस फिल्म का काफी समय से विरोध कर रहे हैं। करणी सेना की मांग थी कि फिल्म को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। करणी सेना का आरोप है कि ‘पद्मावत’ के निर्माता संजय लीला भंसाली ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं भंसाली फिल्म की रिलीज से पहले ही यह स्पष्ट कर चुके थे कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की।

