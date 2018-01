2017 के पद्म सम्मानों की घोषणा, अरविंद गुप्ता, सुधांशु बिस्वास समेत इन हस्तियों को पद्म श्री, पढ़ें- पूरी लिस्ट

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2017 के लिए पद्म पुरस्कारों का एलान कर दिया गया है। समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए सरकार समाज की महान विभूतियों को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित करती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद गुप्ता और विजयलक्ष्मी नवनीत कृष्णन को पद्म श्री से नामित किया गया है। भज्जू श्याम को कला के क्षेत्र में, सुभाषिनी मिस्त्री और सुधांशु बिस्बास को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किए जाने का एलान हुआ है। इन लोगों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद के हाथों सम्मानित किया जाएगा।

ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, लोक मामलों, सिविल सेवाओं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक इन पुरस्कारों के लिए 15, 700 लोगों ने आवेदन दिया था , जबकि इससे पहले साल 2016 में 18000 से ज्यादा आवेदन आए थे।

भाषा के मुताबिक पद्म विभूषण पुरस्कार जिन तीन लोगों को दिया जाएगा उनमें दक्षिण भारत के प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ गुलाम मुस्तफा खान शामिल हैं। गोंड कलाकार भज्जू श्याम और स्वतंत्रता सेनानी सुधांशु बिस्वास को भी पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में हैं। केरल के मेडिकल मसीहा एमआर राजगोपाल, अनुपयोगी सामान से खिलौने बनाने वाले अरविंद गुप्ता और हर्बल दवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले लक्ष्मीकुट्टी को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा।

पद्म श्री सम्मान 2017 से सम्मानित लोगों की सूची:

अरविंद गुप्ता – साहित्य और शिक्षा

विजयलक्ष्मी नवनीत कृष्णन – साहित्य और शिक्षा

भज्जू श्याम – कला

सुभाषिनी मिस्त्री – सामाजिक कार्य

सुधांशु बिस्वास – सामाजिक कार्य

लक्ष्मी कुट्टी – मेडिसिन, स्नेक बाइट

राजगोपालन वासुदेवन – विज्ञान और इंजीनियरिंग (इनोवेशन)

एमआर राजगोपाल – मेडिसिन

सुलागत्ति नरसम्मा – चिकित्सा

यहींही ढोडेन – चिकित्सा

Padma Shree 2017 conferred upon:

Arvind Gupta – Literature & education (affordable education)

Lakshmikutty – Medicine (snake bite)

Bhajju Shyam – Art (Painting – Gond Art)

Sudhanshu Biswas – Social service

MR Rajagopal – Medicine (Palliative Care)

Murlikant Petkar – Sports — ANI (@ANI) January 25, 2018

Padma Shree 2017 conferred upon:

Rajagopalan Vasudevan – Science & Engineering (Innvoation)

Subhasini Mistry – Social work

Vijayalakshmi Navaneethakrishnan – Literature & education (affordable education)

Sulagatti Narasamma – Medicine

Yeshi Dhoden – Medicine — ANI (@ANI) January 25, 2018

Padma Shree 2017 conferred upon:

Rani and Abhay Bang – Medicine (Affordable Healthcare)

Lentina Ao Thakkar – Social Work (Service)

Romulus Whitaker – Others (Wildlife Conservation)

Sampat Ramteke – Social Work

Sanduk Ruit – Medicine (Ophthalmology) — ANI (@ANI) January 25, 2018

Padma Shree 2017 conferred upon:

Anwar Jalalpur – Literature and Education (Literature – Urdu)

Ibrahim Sutar – Arts (Music – Sufi)

Manas Bihari Varma – Science & Engineering (Defence)

Sitavva Joddati – Social Work

Nouf Marwaai – Others (Yoga)

V Nanammal – Others (Yoga) — ANI (@ANI) January 25, 2018

Padma Vibhushan Award 2017 to be conferred upon:

Ilayaraja – Art (Music)

Ghulam Mustafa Khan – Art (Music)

Parameswaran Parameswaran – Literature & Education — ANI (@ANI) January 25, 2018

#PadmaBhushan 2017 to be conferred upon:

Pankaj Advani – Sport (Billiards/Snooker)

Philipose Mar Chrysostom – Others (Spiritualism)

Mahendra Singh Dhoni – Sports (Cricket)

Alexander Kadakin (Foreigner/Posthumous) – Public Affairs

Ramachandran Nagaswamy – Others (Archaeology) — ANI (@ANI) January 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App