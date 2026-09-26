मछली प्रेमियों के लिए यह खबर निराशाजनक है कि बांग्लादेश दुर्गा पूजा के इस मौसम में भारत को हिलसा मछली का निर्यात नहीं करेगा और उसने भारत से इस प्रसिद्ध मछली का आयात भी बंद कर दिया है। यह घटना भारत द्वारा बांग्लादेश को 500 मीट्रिक टन हिलसा मछली का निर्यात करने के कुछ हफ्ते बाद हुई है।

कोलकाता के मछली व्यापारियों के अनुसार, यह बांग्लादेश सरकार की उस सालाना परंपरा से अलग है जिसके तहत वह दुर्गा पूजा से ठीक पहले भारत को हिलसा निर्यात करने की मात्रा और समय-सीमा तय करती है।

आयात अचानक बंद कर दिया- मकसूद

बंगाल में मछली आयातकों के संघ और हावड़ा थोक मछली बाजार के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने कहा, “उन्होंने भारत से आयात अचानक बंद कर दिया है। 23 सितंबर को एक परिपत्र के माध्यम से उनके देश में सभी परमिट रद्द कर दिए गए। साथ ही, बांग्लादेश इस साल हिलसा मछली के आयात की अनुमति नहीं दे रहा है। समय समाप्त हो चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “हर साल, दुर्गा पूजा से ठीक पहले, 15 से 20 सितंबर के बीच, बांग्लादेश सरकार एक घोषणा करती है, जिसमें हमें हिलसा मछली आयात करने की अनुमति दी जाती है। वे आयात की जा सकने वाली मात्रा भी तय करते हैं। लेकिन इस साल समय निकल चुका है। 7 अक्टूबर से बांग्लादेश के मछुआरे हिलसा मछली पकड़ना बंद कर देंगे। इसलिए हमारे पास आयात करने का समय नहीं है।”

हिलसा मछली की यहां बहुत मांग है- मकसूद

मकसूद ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश से आने वाली हिलसा मछली की यहां बहुत मांग है, खासकर पद्मा नदी से आने वाली हिलसा की। लेकिन इस बार हमें यह नहीं मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और कार्यवाहक सरकार के दौरान भी हमें हिलसा मछली आयात करने की अनुमति थी।”

पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने कहा, “पेट्रापोल के रास्ते भारत से बांग्लादेश में हिलसा मछली की आवाजाही रुक गई है। वे भारत में इसके आयात की अनुमति देने की संभावना नहीं रखते हैं। हमें इस फैसले के पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन यह अभूतपूर्व है।”

संयोगवश, मछली आयातक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अगस्त में ढाका गया, बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव अताउर रहमान खान से मिला और भारत को हिलसा मछली के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया। बांग्लादेश ने 2012 में भारत को हिलसा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 2019 से पड़ोसी देश दुर्गा पूजा के मौसम के दौरान थोड़े समय के लिए ये प्रतिबंध हटा देता था। मकसूद ने कहा, “लेकिन अब हमें लगता है कि दुर्गा पूजा से पहले आयात का जो थोड़ा समय मिलता था, वह भी खत्म हो गया है।”

पिछले कुछ सालों में भारत ने बांग्लादेश से कितने टन मछली आयात की

सितंबर 2019 में, भारत ने बांग्लादेश से 500 मीट्रिक टन हिलसा मछली आयात की। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 1,850 मीट्रिक टन हो गई। सितंबर 2021 में 1200 मीट्रिक टन आयात किया गया। अगले साल यह संख्या 1300 मीट्रिक टन थी। सितंबर 2023 में 587 मीट्रिक टन हिलसा मछली आयात की गई। सितंबर 2024 में बांग्लादेश से 577 मीट्रिक टन हिलसा मछली भारत आई। पिछले वर्ष यह मात्रा 150 मीट्रिक टन थी।

इस साल भूमिकाओं में बदलाव के तहत, पिछले दो महीनों में पेट्रापोल लैंड पोर्ट के जरिये बांग्लादेश को 500 मीट्रिक टन से ज्यादा हिलसा मछली भेजी गई। भारत द्वारा भेजे गए माल का एक बड़ा हिस्सा गुजरात, विशेषकर भरूच क्षेत्र से आया था, जबकि कुछ आपूर्ति बंगाल के हावड़ा थोक मछली बाजार के माध्यम से भी हुई। बांग्लादेश के चटोग्राम, सिलहट और अन्य जिलों में भारत से आने वाली हिलसा मछली की बहुत मांग है। बांग्लादेश में भारत से आने वाली कुछ मछलियों का उपयोग सूखे और नमकीन उत्पाद बनाने में भी किया जाता है।

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