West Bengal News: पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सामिक भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ की और कहा था कि इस साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए वे पद्म भूषण पुरस्कार के पात्र हैं। सामिक भट्टाचार्य पर अब कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है।

राज्य बीजेपी प्रमुख सामिक भट्टाचार्य की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा, “पद्म भूषण तो बहुत छोटी सी बात है। उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए। आखिर, जो व्यक्ति दूसरों को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसे खुद प्रधानमंत्री बना देना चाहिए।”

ज्ञानेश कुमार कम से कम पद्म भूषण पुरस्कार के पात्र हैं- सामिक भट्टाचार्य

भट्टाचार्य ने उत्तर 24 परगना जिले के पनिहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “पश्चिम बंगाल के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि इतने लंबे समय बाद आखिरकार धमकियों का सिलसिला रुका। हत्या की कोई घटना नहीं हुई और लोगों को वोट डालने की पूरी छूट मिली। इसके अलावा, इस जैसे सीमावर्ती राज्य में ज्ञानेश कुमार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की पहल की।” उन्होंने आगे कहा, “ज्ञानेश कुमार कम से कम पद्म भूषण पुरस्कार के पात्र हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पश्चिम बंगाल की जनता ने शायद ही कभी इस तरह का चुनाव देखा हो। इसलिए, पश्चिम बंगाल की आम जनता ज्ञानेश कुमार की आभारी है और उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया है।” लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भट्टाचार्य ने कहा, “कांग्रेस खुद उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उनकी अपनी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं।”

कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन

इसी बीच, इंडियन यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

बिहार के पटना में पुलिस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले, जहां चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वैन पर चढ़ गए।

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चुनाव आयोग ने युवाओं के लिए वोटर जागरूकता के दो कार्यक्रम टाल दिए हैं। ये प्रोग्राम गुरुवार को मेरठ में और 28 सितंबर को वाराणसी में होने थे, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करने वाले थे। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…