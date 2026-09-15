पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ‘भाईपो गैंग’ और उसके सहयोगी का हाथ ही उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे हैं। टीएमसी बागी गुट के विधायक ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी चंद्रनाथ की मां हसिरानी रथ के नॉमिनेशन के दौरान की, भाजपा ने हसिरानी रथ को नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी और उनके साथियों को भाईपो गैंग बता रहे हैं।

6 मई को मारी गई थी गोली

शुभेंदु अधिकारी के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए चंद्रनाथ रथ उनके पीए के रूप में कार्यरत थे। चंद्रनाथ पर हमला विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक दो दिन बाद 6 मई को हुआ था, चंद्रनाथ उस दौरान घर लौट रहे थे, वे मध्यग्राम पहुंचे ही थे कि उन पर करीब से गोलीबारी की गई थी।

सुपारी किलर्स को दिए गए दो करोड़- शुभेंदु अधिकारी

हसिरानी रथ के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि हत्या को अंजाम देने के लिए सुपारी किलर्स को दो करोड़ रुपये दिए गए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुझे मिली जानकारी के मुताबिक, चंद्रनाथ की हत्या के पीछे भतीजों (अभिषेक बनर्जी और उनके लोग) का गिरोह है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने डायमंड हार्बर के लोगों से जुड़ी कई कॉल रिकॉर्डिंग सुनी हैं, जिनके स्पष्ट रूप से अभिषेक बनर्जी और उनके लोगों की ओर इशारा मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए वे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं बताएंगे।

बंगाल सीएम ने कहा, “चंद्रनाथ को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दौरान मेरे कार्यकाल में मेरा सहयोग किया था।” आगे कहा कि उनकी सरकार चंद्रनाथ के परिवार का समर्थन करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीएमसी के बागी विधायक ने दी प्रतिक्रिया

इन आरोपों पर टीएमसी के बागी विधायक मदन मित्रा ने बिना सबूत बयान देने के खिलाफ उन्हें चेताया और कहा, “मुख्यमंत्री को पुख्ता सबूत के बिना नहीं बोलना चाहिए और अगर यह सच है तो यह बेहद दुखद होगा।”

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पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के मद्देनजर ममता गुट की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने भी नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। इससे एक दिन पहले ममता गुट ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें