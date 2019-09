तिहाड़ जेल में बंद पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामना दिए जाने पर हैरानी जाहिर की है। चिदंबरम के ट्वीटर हैंडल से पीएम मोदी का शुभकामना वाला संदेश ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में चिदंबरम के हवाले से लिखा गया है कि उन्हें पीएम के शुभकामना संदेश से बेहद आश्चर्य हुआ है। इसके साथ ही साथ बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी आलोचना जारी रकी।

चिदंबरम का जन्मदिन 16 सितंबर को था और पीएम के अभिवादन को तिहाड़ जेल से पहले उनके गांव शिवगंगा भेजा गया था। चिदंबरम दिल्ली के तिहाड़ जेल में पिछले दो सप्ताह से बंद हैं। चिदंबरम ने पीएम मोदी के जिस संदेश को ट्वीट किया है, उसमें वह जन्मदिन की बधाई देते हुए कह रहे हैं, “भगवान आपको लोगों की सेवा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें।” चिदंबरम ने इसके साथ अपनी बात जोड़ते हुए, “प्रिय प्रधानमंत्री मोदी, मेरे जन्मदिन पर आपका शुभकामना संदेश पाकर मैं सुखद आश्चर्य में हूं। (मेरे गाँव के पते पर भेजा गया और मुझे भेजा गया)।”

I have asked my family to tweet on my behalf the following:

Dear Mr. Prime Minister Modi @narendramodi @PMOIndia,

Pleasantly surprised to receive your greetings on my birthday (sent to my village address and forwarded to me) pic.twitter.com/kN381qpFyV

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 24, 2019