मोदी राज में ही हुआ यस बैंक द्वारा दिया लोन 55000 से 241000 करोड़- चिदंबरम का पलटवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यस बैंक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने यस बैंक की खराब हालत के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि एनडीए राज में यस बैंक के बैड लोन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने इसके लिए नोटबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है।

चिदंबरम ने अपने ट्वीट में यस बैंक के 2014 से लेकर 2019 तक के बैड लोन के आंकड़े शेयर किए। चिदंबरम ने लिखा “क्या सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि यस बैंक की ऋण पुस्तिका भाजपा की निगरानी में ऐसे बढ़ी है: वित्तीय वर्ष 2014: 55,000 करोड़, 2015: 75,000, 2016: 98,000, 2017: 1,32,000, 2018: 2,03,000 और 2019: 2,41,000 करोड़ था।

Will the government confirm that the Loan Book of YES Bank has grown under the BJP’s watch as follows:

Is it correct that SBI is “exploring investment opportunity” in YES Bank?

Why should SBI invest in YES Bank?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2020