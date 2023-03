Oyo रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता इमारत से गिरे, मौत

Oyo Rooms Founder Ritesh Agarwal Father Dies: रितेश अग्रवाल ने कहा, ‘मैं और मेरा परिवार का मन का भारी है। हमारे मार्गदर्शक और शक्ति मेरे पिता रमेश अग्रवाल का 10 मार्च को निधन हो गया।

Oyo Rooms founder Ritesh Agarwal father Ramesh Agarwal dies: इस हफ्ते की शुरुआत में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने दिल्ली में शादी की। (फाइल फोटो)

Oyo Rooms Founder Ritesh Agarwal Father Dies: ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल की शादी के कुछ दिन बाद शुक्रवार (10 मार्च,2023) को उनके पिता रमेश अग्रवाल की गुरुग्राम में एक ऊंची इमारत से गिरने से मौत हो गई है। रितेश इस इमारत में नहीं रहते थे। जहां उनके माता-पिता रह रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब ओयो रूम्स प्रबंधन में फेरबदल कर रहा है और शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की उम्मीद कर रहा है। पुलिस ने कहा कि ओयो के संस्थापक के पिता की शुक्रवार दोपहर गुड़गांव में एक सोसाइटी में उनके घर की 20वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि दोपहर करीब 1 बजे डीएलएफ सिक्योरिटी को सूचना मिली कि सेक्टर 54 में डीएलएफ द क्रेस्ट सोसाइटी में एक व्यक्ति 20वीं मंजिल से गिर गया है और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। एसएचओ सेक्टर 53 के साथ एक टीम ने घटना स्थल का दौरा किया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान व्यक्ति की पहचान रमेश प्रसाद अग्रवाल के रूप में हुई। रमेश को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम किया गया और शव को परिवार को सौंप दिया गया। हमारे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति: रितेश अग्रवाल ओयो के संस्थापक और समूह के सीईओ रितेश अग्रवाल ने एक बयान में कहा, ‘मैं और मेरा परिवार मन का भारी है। हमारे मार्गदर्शक और शक्ति मेरे पिता रमेश अग्रवाल का 10 मार्च को निधन हो गया। उन्होंने एक पूरा जीवन जिया और मुझे और हम में से कई लोगों को हर दिन अच्छे काम के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन हमारे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे पिता की करुणा और गर्मजोशी ने हमें हमारे सबसे कठिन समय में देखा और हमें आगे बढ़ाया। उनके शब्द हमारे दिलों हमेशा रहेंगे। हम सभी से अपील करते हैं कि दुख की इस घड़ी में हमारी निजता का सम्मान करें।” रितेश की 7 मार्च को हुई थी शादी रितेश अग्रवाल ने 29 साल गीतांशा सूद के साथ 7 मार्च को शादी की थी। दिल्ली में उन्होंने ग्रैंड रिसेप्शन की पार्टी दी थी, जिसमें देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं।पेटीएम के सीईओ विजय शेखर से लेकर सॉफ्टबैंक के प्रमुख मासोयोशी सोन भी रिसेप्शन में शामिल हुए थे। रितेश अग्रवाल देश के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक हैं। उन्होंने साल 2013 में ओयो रूम्स की शुरुआत की थी। रमेश अग्रवाल ने स्वीकार किया बेटे का जुनून रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल को जब उनके वेंचर के बारे में पता चला तो वो कोटा गए। इस दौरान डीन ने उनको बताया कि उनका बेटा कॉलेज बंक करता है। शुरुआत में वो इस बात से बहुत नाखुश हुए कि अग्रवाल क्लास की बजाए कार्यालय में थे, लेकिन बाद अग्रवाल की पत्नी ने उनको मनाया कि वो अपने बेटे के जुनून का पालने दें। ओडिशा के रायगड़ा से ताल्लुक रखता का है रितेश का परिवार रितेश अग्रवाल का परिवार ओडिशा के रायगड़ा शहर से ताल्लुक रखता है, जहां वे एक छोटी सी दुकान चलाते थे। अग्रवाल उच्च शिक्षा के लिए कोटा जाने से पहले वहां सिम कार्ड बेचा करते थे, जहां से वे अपने माता-पिता को बताए बिना दिल्ली आ गए। यहां वो होटलों में रुके और फिर व्यवसाय में अपना कदम आगे बढ़ाया।

