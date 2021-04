कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेनों के जरिए तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर देशभर में भेजे जाएंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेजी से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है।

ऑक्सीजन की कमी इस समय सबसे बड़ा मसला है। कोरोना मरीजों की मौत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी है। लोगों की जान बचाने के लिए रेलवे ने खुद पहल करते हुए तरल ऑक्सीजन की आवाजाही से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के बारे में पता लगाया। सारी चीजें तय होने के बाद फैसला लिया गया कि मालगाड़ी की खाली बोगियों पर ऑक्सीजन टैंकर भेजे जाएंगे। मुंबई के बोइसर में रविवार को इसका ट्रायल किया गया। यहां एक भरे हुए टैंकर फ्लैट वैगन पर लोड करके देखा गया।

Roll on Roll off Oxygen trucks getting loaded for Oxygen Express. Under PM @NarendraModi ji's leadership, Govt of India is committed to doing everything possible to help COVID-19 patients. pic.twitter.com/dFgHeKLRxr

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 18, 2021