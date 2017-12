मुंबई में आग: लोकसभा में भिड़ गए बीजेपी और शिवसेना के सांसद, एक दूसरे पर साधा निशाना

लोकसभा में शुक्रवार को भाजपा और शिवसेना सदस्यों ने मुंबई में लोअर परेल इलाके के कमला मिल परिसर में लगी आग का मुद्दा उठाया। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और इस आग का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा। भाजपा सदस्य ने इस मामले में ऐसे परिसरों की अग्नि सुरक्षा आॅडिट कराने और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं, शिवसेना सदस्य ने इस घटना की ‘न्यायिक जांच’ कराने की मांग की। शून्यकाल के दौराल भाजपा के किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार बृहणमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के भ्रष्ट अधिकारियों और परिसर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में अवैध निर्माण हुआ था जो हादसे की वजह बना।

वहीं, शिवसेना सदस्य अरविंद सावंत ने घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘‘ये बड़े लोगों के होटल हैं, इसलिए इस हादसे की न्यायिक जांच कराई जाए।” उन्होंने दावा किया कि यह किसी आयुक्त (कमिश्नर) के बेटे का है। सावंत ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवदेना जाहिर की और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। शिवसेना सांसद ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की। इस अग्निकांड में 14 लोग मारे गए हैं।

BMC officials are responsible for the murder of people in #KamalaMills fire, second such incident in two weeks, when will the BMC wake up?: Kirit Somaiya,BJP Mumbai MP pic.twitter.com/4t73av8nO8

