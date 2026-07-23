असम में आई बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ से राज्य के करीब 16 जिले प्रभावित हैं। जिससे इन लोगों के सामने खाने-पीने का भी संकट आ खड़ा हुआ है।

राज्य में बाढ़ से प्रभावित कई ऐसे परिवार हैं। जिनके लिए दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात गुजारना कितना मुश्किल है।इन्हीं में से एक प्रशांत बोरठाकुर का परिवार भी शामिल है। परिवार में इनके 95 साल के बुजुर्ग पिता भी हैं। जब असम के शिवसागर जिले के नाजिरा में स्थित इनके घर में बाढ़ का पानी घुसा तो यह लोग घंटों कुर्सियों पर बैठे रहे, जो एक लंबी और नींदविहीन रात थी।

रविवार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच पानी तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही राजपुल इलाके में स्थित उनके घर में घुसकर उनके सीने तक पहुंच गया। शाम और रात भर लगातार मदद के लिए फोन और संदेश भेजने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम सोमवार सुबह नाव से उनके पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

50 वर्षीय बोरठाकुर ने कहा कि राजपुल में हमारा घर सबसे ऊंचा है और आज तक हमारे घर में कभी पानी नहीं घुसा। मेरे जीवनकाल की तो बात ही छोड़िए, मेरे 95 वर्षीय पिता भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। हमारा पूरा गांव पानी में डूब गया। हर किसी ने हमारी तरह रात किसी तरह गुजारी, कोई अपने घर की छत पर शरण लेने को मजबूर था, तो कोई पेड़ों पर चढ़कर जान बचा रहा था।

रविवार और सोमवार को उनके गांव में जो कुछ घटित हुआ। वह ऊपरी असम के शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में आने वाले अभूतपूर्व बाढ़ की शुरुआत मात्र थी। बाढ़ प्रतिदिन क्षेत्र के नए इलाकों में बढ़ रही है, जो अब तक 27 लोगों की जान ले चुकी है। सोमवार को 24 घंटे के भीतर 21 लोगों की जान चली गई।

एक दिन में दो लाख लोग प्रभावित

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या सोमवार को 3.6 लाख से बढ़कर मंगलवार को 5.6 लाख हो गई, जो स्थिति में तेजी से हो रही गिरावट का संकेत है। मंगलवार रात तक कुल 6,101 लोगों को नावों द्वारा निकाला जा चुका था, जिनमें से 5,764 लोग शिवसागर से थे। असम के सात जिलों में राहत शिविरों में 12,284 लोग रह रहे थे।

हर साल असम के विशाल भूभाग में बाढ़ आती है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऊपरी असम के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व है, क्योंकि यह इलाका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों से काफी अंदरूनी भाग में स्थित होने के कारण आमतौर पर इतनी भीषण बाढ़ का सामना नहीं करता है। इस बार इन जिलों से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, जैसे कि दिखो, दिसंग और जांजी, उफान पर हैं और क्षेत्र के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है।

मंगलवार शाम और बुधवार को बाढ़ शिवसागर कस्बे तक पहुंच गई थी और पानी कमर तक बढ़ गया था। कस्बे में एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाले 53 वर्षीय नसीमउद्दीन अहमद ने कहा कि मैंने अपने जीवन में यहां इस तरह की बाढ़ कभी नहीं देखी।

उन्होंने कहा कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर बहने वाली छोटी नदी, दारिका, उफान पर है। हर साल बारिश होने पर कुछ जलभराव होता है, लेकिन यह पहली बार है कि नदी शहर तक पहुंच गई है। यह मेरे घर के पीछे तक आ गई है, और मैं आज घर से बाहर नहीं निकल पाया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस क्षेत्र में आई बाढ़ का कारण नागालैंड के मोन जिले में हुई बादल फटने को बताया है, जो इन सहायक नदियों के ऊपरी हिस्से में स्थित है। उन्होंने पहले कहा था कि बाढ़ के कारण आधे सदी में अभूतपूर्व जलस्तर तक पहुंच गया है।

कोहिमा के मौसम विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने कहा कि सोमवार को हुई बारिश तकनीकी रूप से बादल फटने की श्रेणी में नहीं आती, जिसे आईएमडी एक घंटे के भीतर 100 मिमी से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, रविवार को जिले में 130 मिमी से अधिक भारी बारिश हुई।

रविवार को मोन में आठ से नौ घंटे की अवधि में 137 मिमी बारिश हुई। दरअसल, इससे पहले के 15-20 दिनों में तीन-चार बार भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण पहाड़ पहले से ही पानी से भरे हुए थे। रविवार को हुई बारिश ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया।

विपक्ष ने तैयारियों पर सवाल उठाए

बुधवार को विधानसभा में भी विपक्ष ने सरकार से इन बाढ़ों से निपटने की तैयारियों पर सवाल उठाए। जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि मंत्रियों द्वारा आपदा के रूप में वर्णित स्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता था।

जल संसाधन मंत्री सुसंता बोरगोहेन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने पहले कभी यहां ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। नागालैंड में हुई बारिश का सारा पानी चराइदेव और नाज़िरा के पहाड़ी इलाकों में बह गया। तटबंध नहीं टूटे हैं। बल्कि, पानी का स्तर तटबंधों के ऊपर से बह गया है। और अब यह एक असामान्य मार्ग से ब्रह्मपुत्र की ओर बह रहा है, न केवल सहायक नदियों से होते हुए बल्कि खुले मैदानों से भी होकर बह रहा है।

एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), भारतीय सेना, जिला प्रशासन और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को बचाव और राहत कार्यों में लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, हेलीकॉप्टरों का उपयोग उन क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है जहां नावों से भी पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि बुधवार से इस कार्य के लिए ड्रोन का भी उपयोग शुरू हो गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की सीईओ एल स्वीटी चांगसन ने कहा कि जैसे-जैसे पानी ब्रह्मपुत्र की ओर बह रहा है। यह हर दिन नए क्षेत्रों में फैल रहा है।

उन्होंने कहा कि हम राहत कार्यों में पूरी तरह से तेजी ला रहे हैं। इस क्षेत्र में इस तरह की बाढ़ पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई है। साथ ही कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। चराइदेव जिले में सामान्य से 436% अधिक बारिश हुई है। बाद में हमें अन्य कारकों का विश्लेषण करना होगा। जैसे कि अधिक वनों की कटाई, या अल नीनो का प्रभाव। लेकिन चूंकि यह असामान्य है, इसलिए ये इलाके इसके लिए तैयार नहीं हैं और लोगों ने पहले कभी इस तरह की बाढ़ नहीं देखी है।

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