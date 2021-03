किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक पर हमले में किसान संगठनों का कोई हाथ नहीं है। उनके लोगों ने एमएलए को केवल काले झंडे दिखाए थे। टिकैत का आरोप है कि विधायक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया, जिससे किसानों पर तोहमत लगाई जा सके।

टिकैत ने कहा कि किसान संगठन शांति पूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने में यकीन रखते हैं। लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार किसान संगठनों को बदनाम करके आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जरिए साजिश रची गई तो बाद में फिर टूल किट को निशाना बनाकर आंदोलन को बदनाम किया गया।

Our people were not involved (in thrashing a BJP MLA in Punjab's Muktsar). Our people showed black flags but were not involved in this incident. On the contrary, it was done by their people to defame farmers: Bhartiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait https://t.co/UXIdVyCx9D pic.twitter.com/scPGoyda5l

— ANI (@ANI) March 28, 2021