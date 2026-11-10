Pawan Kalyan And Wife Anna Announce Separation: अभिनेता से राजनेता बने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी पत्नी अन्ना से अलग होने की घोषणा की है। पवन कल्याण और अन्ना ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है।

पवन कल्याण और अन्ना की तरफ से जारी बयान में दोनों ने लिखा है, “अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा एक साथ बिताने के बाद, हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है।” बयान में आगे कहा गया है, “भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक समर्पित माता-पिता की भूमिका निभाते रहेंगे। बच्चों की खुशी और भलाई हमेशा हमारी साझा प्राथमिकता रहेगी।”

हमारी निजता के सम्मान की उम्मीद करते हैं

संपर्क करने पर, जन सेना के नेताओं ने इस बयान की पुष्टि की, लेकिन इस पर और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बयान में आगे कहा गया है, “जीवन के इस बदलाव के दौर में, हम आपसे समझदारी, दयालुता और हमारी निजता (प्राइवेसी) के सम्मान की उम्मीद करते हैं। हम उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो इस सफर में हमारे साथ खड़े रहे।”

कल्याण और अन्ना ने 2013 में की थी शादी

कल्याण और अन्ना (जो रूस की नागरिक हैं) ने 2013 में शादी की थी। उनके एक बेटी और एक बेटा है। यह कल्याण की तीसरी शादी थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी नंदिनी से 1997 में शादी की थी और 1999 में वे अलग हो गए। इसके बाद 2009 में उन्होंने रेणु देसाई से शादी की। उनके एक बेटा और एक बेटी हुए, और 2012 में उनका तलाक हो गया।

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आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि नई पीढ़ी क्या जाने कि नरेंद्र मोदी ने किन संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि जो जितना ज्यादा काम करता है, उसकी उतनी ही ज्यादा आलोचना होती है। उनकी ये बातें साफ तौर पर पेपर लीक को लेकर सीजेपी के हालिया विरोध-प्रदर्शनों की ओर इशारा कर रही थीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…