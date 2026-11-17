PM Modi At ASEAN-India Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत और आसियान देशों के बीच बेहतर सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से तय होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “इस संदर्भ में इस साल हमारी थीम- ‘एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना’ का विशेष महत्व है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से आकार ले।”

लगभग 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए- पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “2014 से अब तक हमने पीपल-टू-पीपल टाइज मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं। लगभग 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और 10000 कैपेसिटी बिल्डिंग स्कॉलरशिप दी हैं। आज भारत और आसियान देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स और बढ़ता पर्यटन भी हमारी निकटता का प्रमाण है।”

भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमारा भविष्य कंपटीशन से नहीं, कोऑपरेशन से तय हो।



हमारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी है। हम मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं।



-पीएम @narendramodi pic.twitter.com/kDttqeqrHN — BJP (@BJP4India) November 17, 2026

इस साल यह मेरी किसी आसियान देश की तीसरी यात्रा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें और बढ़ता पर्यटन, दोनों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, “इस साल यह मेरी किसी आसियान देश की तीसरी यात्रा है। यह दिखाता है कि भारत के लिए आसियान का कितना विशेष महत्व है। हमारा मानना ​​है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।”

‘आसियान कम्युनिटी विजन 2045’ और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दोनों साझा लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने आसियान की एकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि यह शिखर सम्मेलन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और एक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण, खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र को देश की प्रगति, संस्कृति और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…