लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के बिना देश मजबूत नहीं बन सकता है। छात्र नफरत से नहीं, प्रेम से संवाद करते हैं। राहुल ने कहा कि सवाल पूछना छात्रों का स्वभाव है। राहुल गांधी ने कहा कि हर गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम क्या है? देश पर सिस्टम का कब्जा है। सिस्टम में अलग-अलग लेयर(परते) हैं। टॉप लेबल पर यह छह लोग बैठे हैं। सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन से मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वह इसे लगाते कराते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि उस तरफ शायद आप उनको पहचानो या ना पहचानो। यह अजीत डोभाल जी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनफॉर्मल बातचीत में यह कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 500 लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। यह अजीत डोभाल जी हैं, यह हिंदुस्तान के टेलीफोन, व्हाटसएप, फेसबुक, कम्युनिकेशन पर कब्जा किए बैठे हैं। यह फोन टैपिंग कराते हैं और यह इन्फॉर्मेशन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। इस फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं, आपके फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि बीच में मोहन भागवत जी हैं। जो विचारधारा (Ideology) की बात करते हैं। इनके संगठन को हजारों करोड़ों रुपये स्कूल, कॉलेज और इस्टीट्यूशन चलाने के लिए दिए जाते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक साइड में अडानी जी और दूसरे साइड में अंबानी जी हैं। अडानी जी पूरा फाइनेंस करते हैं। पूरा का पूरा पैसा जो आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है। वह पूरा का पूरा पैसा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग और सिस्टम को चलाने के लिए।