Uttar Pradesh News: बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए सहयोगी से लेकर विपक्षी पार्टियों और बहुजन आंदोलन के नेताओं तक, कई राजनीतिक समूह मायावती के भतीजे आकाश आनंद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टियां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के समर्थन आधार पर नजर रख रही हैं। हालांकि, मायावती ने चुनावी गठबंधनों से बार-बार इनकार किया है।

संजय निषाद ने आकाश आनंद से अपील की

निषाद पार्टी के प्रमुख और एनडीए के सहयोगी संजय निषाद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आनंद से अपील की है। ‘आंबेडकर जी के सपने अधूरे कांशी राम करेंगे पूरे’ के नारे को याद करते हुए निषाद ने कहा, “मैं आकाश आनंद जी से अपील करता हूं कि वे आगे आएं, अपनी टीम के साथ मुख्यधारा में शामिल हों और कांशी राम के सपने को साकार करें।”

निषाद की यह अपील आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आनंद का उनकी पार्टी में स्वागत है। आजाद ने कहा, “भाई आकाश आनंद बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भले ही उन्होंने मेरे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन अगर वे आजाद समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हम साथ मिलकर काम करेंगे।”

मायावती ने 10 सितंबर को घोषणा की कि आनंद को बसपा से पूरी तरह से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए हैं। मायावती ने पहले आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर उन्हें महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी थीं, लेकिन पार्टी में उनकी स्थिति में बाद में कई उतार-चढ़ाव आए।

बीएसपी के वोट शेयर में आई गिरावट

हालांकि बीएसपी के कुछ लोगों को उम्मीद है कि “बहनजी” आखिरकार आनंद को वापस बुला सकती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों की दिलचस्पी बीएसपी के वोटर बेस से भी जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछले दो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी के वोट शेयर में भारी गिरावट आई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 22.23% वोट मिले और उसने 19 सीटें जीतीं। 2022 में उसका वोट शेयर गिरकर 12.88% हो गया और उसने सिर्फ एक सीट जीती।

2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में लगभग 19.43% वोट मिले और उसने 10 सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर गिरकर लगभग 9.39% हो गया और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई।

हालांकि बसपा की अब विधानसभा में उतनी मजबूत पकड़ नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन दलित मतदाताओं के कुछ वर्गों, विशेषकर जाटवों के बीच उसका समर्थन अभी भी एक ऐसा कारक है जिस पर अन्य पार्टियां नजर रख रही हैं। मायावती द्वारा चुनावी गठबंधन में शामिल होने से बार-बार इनकार करने से राज्य में अपने सामाजिक गठबंधनों का विस्तार करने की इच्छुक पार्टियों की समीकरणें और भी जटिल हो गई हैं।

इस पृष्ठभूमि में, राजनीतिक नेता आनंद के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने के इच्छुक दिख रहे हैं और उन्हें अपने-अपने मंचों से बहुजन राजनीतिक मिशन को आगे बढ़ाने का मौका देने की पेशकश कर रहे हैं।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक माध्यमों से राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने की संभावना पर विचार करेगी। राय ने दावा किया, “मायावती जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं।” उन्होंने कहा, “आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ बात की थी और बीजेपी की ओर से उन पर दबाव है। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जुड़ना चाहता है और कांग्रेस में है, हम उस पर विचार करेंगे।”

समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से जब हाल ही में पूछा गया कि क्या वह आनंद को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आनंद को उनके पास लाया जाता है, तो वह उन्हें शामिल कर लेंगे। उन्होंने कहा, “यह उनके दल का फैसला है; अन्य दलों के लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर वे उसे हमारे पास लाते हैं, तो हम उसे अपने दल में शामिल कर लेंगे।”

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राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने जीत हासिल की है। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने खुशी जाहिर की है और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही, चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप भी लगाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…